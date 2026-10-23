美国西部四角地区的严重洪灾导致居民疏散、人员从住宅屋顶获救，以及道路无法通行。据《卫报》报道，科罗拉多州和新墨西哥州低洼地区的居民被要求撤离，其他地区的民众则被建议留在原地，直至水位下降。

新墨西哥州的撤离

在四角地区最大的城市法明顿，约600户家庭被要求撤离。由于水位上涨，圣胡安河沿岸地区被关闭。

圣胡安县发言人德文·尼利表示，新墨西哥州国民警卫队在夜间及整个周五期间使用船只、直升机和两栖车辆救援民众。救援人员将民众从屋顶救下，并带领他们离开积水深达1米至1.5米的房屋。

尼利表示，天空已开始放晴，但河流水位仍在上涨，并超过了预报的最高水位。消息来源未说明获救人数。

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邻近州的影响

在科罗拉多州西南部，国民警卫队也参与了洪灾善后工作。水位上涨导致四条河流沿岸实施强制撤离，其中包括帕戈萨斯普林斯地区的圣胡安河。阿丘利塔县治安官办公室敦促民众留在家中，因为许多道路仍无法通行，出行不安全。

科罗拉多州州长贾里德·波利斯因该州西南部的强降雨和洪灾，在11个县宣布进入紧急状态。在邻近的里奥格兰德县，洪水围住了一个露营地内的拖车，并在其他地方部分淹没了卡车。

在犹他州最西南部的哈里肯市，宣布紧急状态后，当地开始清理恶劣天气造成的影响。红褐色的洪水波及一个住宅街区约80栋房屋，以及一处房车公园内的50辆房车。

此次洪灾是连续两个月强降雨造成的又一后果，这些降雨结束了该地区的夏季干旱。美国国家气象局气象学家凯特·阿博特指出，由于土壤已被水分饱和，新的降水可能引发进一步内涝。

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