W regionie Four Corners na zachodzie USA silne powodzie doprowadziły do ewakuacji mieszkańców, ratowania ludzi z dachów domów oraz nieprzejezdności dróg. Mieszkańcom nisko położonych obszarów Kolorado i Nowego Meksyku nakazano ewakuację, a osobom w innych miejscowościach zalecono pozostanie na miejscu, dopóki poziom wody nie opadnie, informuje The Guardian.

Ewakuacja w Nowym Meksyku

W Farmington, największym mieście regionu Four Corners, około 600 gospodarstwom domowym nakazano ewakuację. Obszary wzdłuż rzeki San Juan zamknięto z powodu podnoszącego się poziomu wody.

Według rzecznika hrabstwa San Juan Devina Neeleya, Gwardia Narodowa Nowego Meksyku ratowała ludzi w nocy i przez cały piątek, wykorzystując łodzie, śmigłowce oraz pojazdy amfibijne. Ratownicy zabierali ludzi z dachów i wyprowadzali ich z domów, w których poziom wody sięgał od jednego do półtora metra.

Neeley przekazał, że niebo zaczęło się przejaśniać, jednak rzeki nadal przybierały i przekroczyły prognozowane maksymalne poziomy. Źródło nie podaje liczby uratowanych osób.

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Skutki w sąsiednich stanach

W południowo-zachodnim Kolorado do usuwania skutków powodzi także zaangażowano Gwardię Narodową. Podnoszący się poziom wody spowodował obowiązkową ewakuację wzdłuż czterech rzek, w tym San Juan w rejonie Pagosa Springs. Biuro szeryfa hrabstwa Archuleta wezwało ludzi do pozostania w domach, ponieważ wiele dróg pozostawało nieprzejezdnych i niebezpiecznych dla podróżujących.

Gubernator Kolorado Jared Polis ogłosił stan nadzwyczajny w 11 hrabstwach z powodu silnych opadów i powodzi w południowo-zachodniej części stanu. W sąsiednim hrabstwie Rio Grande woda otoczyła przyczepy na kempingu, a w innych miejscach częściowo zatopiła ciężarówki.

W mieście Hurricane na dalekim południowym zachodzie Utah po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego rozpoczęto sprzątanie skutków niepogody. Czerwonobrązowa woda powodziowa dotarła do około 80 domów w dzielnicy mieszkalnej oraz 50 kamperów w parku dla nich.

Powodzie były kolejnym skutkiem dwóch miesięcy silnych opadów, które zakończyły letnią suszę w regionie. Meteorolożka Narodowej Służby Pogodowej Kate Abbott zaznaczyła, że z powodu nasyconej wilgocią gleby nowe opady mogą spowodować dalsze podtopienia.

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