В регионе Четыре Угла на западе США сильные наводнения привели к эвакуации жителей, спасению людей с крыш домов и перекрытию дорог. Жителям низменных районов Колорадо и Нью-Мексико приказали эвакуироваться, а в других местностях посоветовали оставаться на месте, пока уровень воды не снизится, сообщает The Guardian.

Эвакуация в Нью-Мексико

В городе Фармингтон, крупнейшем городе региона Четыре Угла, примерно 600 домохозяйствам приказали эвакуироваться. Районы вдоль реки Сан-Хуан закрыли из-за повышения уровня воды.

По словам представителя округа Сан-Хуан Девина Нили, Национальная гвардия Нью-Мексико ночью и в течение пятницы спасала людей с помощью лодок, вертолётов и амфибийной техники. Спасатели забирали людей с крыш и выводили их из домов, где уровень воды достигал от одного до полутора метров.

Нили сообщил, что небо начало проясняться, однако реки продолжали подниматься и превысили прогнозируемые максимальные уровни. Число спасённых людей в источнике не уточняется.

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Последствия в соседних штатах

На юго-западе Колорадо к ликвидации последствий наводнения также привлекли Национальную гвардию. Повышение уровня воды стало причиной обязательной эвакуации вдоль четырёх рек, в том числе Сан-Хуан в районе Пагоса-Спрингс. Офис шерифа округа Арчулета призвал людей оставаться дома, поскольку многие дороги оставались непроезжими и опасными для поездок.

Губернатор Колорадо Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации в 11 округах из-за сильных дождей и наводнений на юго-западе штата. В соседнем округе Рио-Гранде вода окружила трейлеры в кемпинге, а в других местах частично затопила грузовики.

В городе Харрикейн на крайнем юго-западе Юты после объявления чрезвычайной ситуации начали убирать последствия непогоды. Красно-коричневая паводковая вода достигла примерно 80 домов в жилом квартале и 50 автодомов в парке для них.

Наводнения стали очередным последствием двух месяцев сильных дождей, завершивших летнюю засуху в регионе. Метеоролог Национальной метеорологической службы Кейт Эбботт отметила, что из-за насыщенной влагой почвы новые осадки могут вызвать дальнейшие подтопления.

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