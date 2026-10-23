Суди Франції ув’язнили 217 людей після заворушень — Dawn

У Франції суди в прискореному порядку розглядають справи щодо обвинувачених у зв’язку із заворушеннями, які сталися на тлі протестів минулих вихідних. За словами міністра юстиції Жеральда Дарманена, суди відправили до в’язниці для відбування термінів 217 людей із приблизно 2700 затриманих від суботи, повідомляє Dawn.

Уряд пояснює прискорені судові процедури необхідністю відновити порядок після одного з найсерйозніших сплесків міського насильства за останні роки. Водночас суди перевантажені, а частина адвокатів вважає масштаб таких слухань проявом державних репресій.

Суворі вироки

Дарманен заявив, що близько половини ув’язнених не мали судимостей. За його словами, переважно це чоловіки віком від 18 до 25 років, а кількість вироків може зрости в міру проведення нових слухань.

19-річна студентка Матильда Б. отримала п’ять місяців позбавлення волі умовно. 20-річного Франсуа Д. засудили до восьми місяців ув’язнення, з яких два місяці він має провести під вартою. Поліція знайшла в його сумці кастет і викидний ніж, а також, за даними правоохоронців, пара обговорювала в соціальних мережах «партизанську війну» та побиття поліцейських.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

21-річного кухаря Мануеля, у якого раніше не було судимостей, засудили до двох місяців ув’язнення та ще шести місяців умовно. Під час затримання біля місця початку демонстрації поліція знайшла в нього скляні пляшки, ганчірки та запальничку.

Критика адвокатів

Паризький адвокат Ромен Руїс, учасник колективу Colere noire, звинуватив міністра юстиції у тиску на суддів задля посилення покарань та у публічному схваленні ув’язнення молодих людей. Він заявив, що колектив виступає проти перетворення системи правосуддя на інструмент репресій.

Адвокат Трістан Лоулесс, який представляє обвинуваченого в Мелені, заявив, що матеріали справи обсягом 50 сторінок, на його думку, готували поспіхом, а звіти часто є нечіткими та містять недостатньо деталей. Він також стверджував, що його клієнта побили під вартою.

Читай нас у