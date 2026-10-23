Francuskie sądy uwięziły 217 osób po zamieszkach — Dawn

We Francji sądy w trybie przyspieszonym rozpatrują sprawy oskarżonych w związku z zamieszkami, do których doszło na tle protestów w miniony weekend. Według ministra sprawiedliwości Géralda Darmanina sądy skierowały do więzienia w celu odbycia kar 217 osób spośród około 2700 zatrzymanych od soboty, informuje Dawn.

Rząd wyjaśnia przyspieszone procedury sądowe potrzebą przywrócenia porządku po jednym z najpoważniejszych wybuchów przemocy miejskiej w ostatnich latach. Jednocześnie sądy są przeciążone, a część prawników uważa skalę takich rozpraw za przejaw represji państwowych.

Surowe wyroki

Darmanin oświadczył, że około połowa osadzonych nie była wcześniej karana. Według niego są to głównie mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat, a liczba wyroków może wzrosnąć w miarę przeprowadzania kolejnych rozpraw.

19-letnia studentka Mathilde B. otrzymała pięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. 20-letni François D. został skazany na osiem miesięcy więzienia, z czego dwa miesiące ma spędzić w areszcie. Policja znalazła w jego torbie kastet i nóż sprężynowy, a także, według organów ścigania, para omawiała w mediach społecznościowych „wojnę partyzancką” oraz bicie policjantów.

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21-letni kucharz Manuel, który wcześniej nie był karany, został skazany na dwa miesiące więzienia oraz dodatkowe sześć miesięcy w zawieszeniu. Podczas zatrzymania w pobliżu miejsca rozpoczęcia demonstracji policja znalazła przy nim szklane butelki, szmaty i zapalniczkę.

Krytyka prawników

Paryski prawnik Romain Ruiz, członek kolektywu Colere noire, oskarżył ministra sprawiedliwości o wywieranie presji na sędziów w celu zaostrzenia kar oraz o publiczne aprobowanie więzienia młodych ludzi. Oświadczył, że kolektyw sprzeciwia się przekształcaniu wymiaru sprawiedliwości w narzędzie represji.

Prawnik Tristan Lawless, reprezentujący oskarżonego w Melun, oświadczył, że liczące 50 stron materiały sprawy, jego zdaniem, przygotowano w pośpiechu, a raporty często są niejasne i zawierają zbyt mało szczegółów. Twierdził również, że jego klient został pobity w areszcie.

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