Armia USA aktywowała 3. batalion 43. pułku artylerii obrony powietrznej w bazie lotniczej Andersen na Guamie, terytorium USA. Jednostka ma wzmocnić obronę wyspy przed regionalnymi zagrożeniami rakietowymi, w tym ze strony Korei Północnej i Chin. Batalion przejmie zadania obrony powietrznej, które wcześniej wykonywała grupa operacyjna Task Force Talon, informuje Korea Herald, powołując się na USNI News.

Ceremonia w bazie lotniczej Andersen

Ceremonia aktywacji batalionu odbyła się 16 października. Task Force Talon rozpoczęła misję rotacyjną w 2013 roku, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom ze strony północnokoreańskich rakiet balistycznych. Później jej zadania rozszerzono w związku z rosnącymi możliwościami rakietowymi Chin.

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Systemy obrony warstwowej

Oczekuje się, że batalion będzie wykorzystywał systemy Patriot, THAAD i IFPC. Mają one stać się częścią wielowarstwowego systemu ochrony przed rakietami balistycznymi i manewrującymi, samolotami oraz dronami.

Armia USA zaznaczyła, że strategiczne położenie Guamu czyni wyspę ważnym elementem amerykańskich operacji wojskowych w regionie. Według armii przejście od rotacyjnej grupy operacyjnej do batalionu odzwierciedla zamiar Pentagonu stworzenia stałych zdolności obrony powietrznej w regionie Indo-Pacyfiku. Obecnie Guam wykorzystuje do obrony powietrznej i przeciwrakietowej wyrzutnie THAAD, a w razie potrzeby także okręty Marynarki Wojennej USA z systemem Aegis.

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