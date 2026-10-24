Армія США активувала на Гуамі батальйон ППО — Korea Herald

Армія США активувала 3-й батальйон 43-го полку протиповітряної оборони на авіабазі Андерсен на Гуамі, території США. Підрозділ має посилити оборону острова від регіональних ракетних загроз, зокрема з боку Північної Кореї та Китаю. Батальйон перебере завдання з протиповітряної оборони, які раніше виконувала оперативна група Task Force Talon, повідомляє Korea Herald з посиланням на USNI News.

Церемонія на авіабазі Андерсен

Церемонія активації батальйону відбулася 16 жовтня. Task Force Talon розпочала ротаційну місію у 2013 році для протидії потенційним загрозам балістичних ракет з боку Північної Кореї. Згодом її завдання розширилися на тлі зростання ракетних можливостей Китаю.

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Системи багаторівневої оборони

Очікується, що батальйон використовуватиме системи Patriot, THAAD та IFPC. Вони мають стати частиною багаторівневої системи захисту від балістичних і крилатих ракет, літаків та безпілотників.

В армії США зазначили, що стратегічне розташування Гуаму робить острів важливою складовою американських військових операцій у регіоні. Перехід від ротаційної оперативної групи до батальйону, за даними армії, відображає намір Пентагону створити постійні спроможності протиповітряної оборони в Індо-Тихоокеанському регіоні. Наразі для повітряної та протиракетної оборони Гуам використовує пускові установки THAAD і, за потреби, кораблі ВМС США із системою Aegis.

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