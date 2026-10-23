Суды Франции заключили в тюрьму 217 человек после беспорядков — Dawn

Во Франции суды в ускоренном порядке рассматривают дела обвиняемых в связи с беспорядками, произошедшими на фоне протестов в минувшие выходные. По словам министра юстиции Жеральда Дарманена, суды отправили в тюрьму для отбывания сроков 217 человек из примерно 2700 задержанных с субботы, сообщает Dawn.

Правительство объясняет ускоренные судебные процедуры необходимостью восстановить порядок после одного из самых серьезных всплесков городского насилия за последние годы. В то же время суды перегружены, а часть адвокатов считает масштаб таких слушаний проявлением государственных репрессий.

Суровые приговоры

Дарманен заявил, что около половины заключенных не имели судимостей. По его словам, преимущественно это мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а количество приговоров может вырасти по мере проведения новых слушаний.

19-летняя студентка Матильда Б. получила пять месяцев лишения свободы условно. 20-летнего Франсуа Д. приговорили к восьми месяцам заключения, из которых два месяца он должен провести под стражей. Полиция нашла в его сумке кастет и выкидной нож, а также, по данным правоохранителей, пара обсуждала в социальных сетях «партизанскую войну» и избиение полицейских.

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21-летнего повара Мануэля, ранее не имевшего судимостей, приговорили к двум месяцам лишения свободы и еще шести месяцам условно. Во время задержания возле места начала демонстрации полиция нашла у него стеклянные бутылки, тряпки и зажигалку.

Критика адвокатов

Парижский адвокат Ромен Руис, участник коллектива Colere noire, обвинил министра юстиции в давлении на судей для ужесточения наказаний и в публичном одобрении заключения молодых людей. Он заявил, что коллектив выступает против превращения системы правосудия в инструмент репрессий.

Адвокат Тристан Лоулесс, представляющий обвиняемого в Мелёне, заявил, что материалы дела объемом 50 страниц, по его мнению, готовились поспешно, а отчеты часто являются нечеткими и содержат недостаточно деталей. Он также утверждал, что его клиента избили под стражей.

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