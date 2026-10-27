Россия и Мозамбик почти вдвое увеличили товарооборот — заявление Путина

Товарооборот между Россией и Мозамбиком за январь–август 2026 года почти удвоился. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также сообщил, что в этом году Россия впервые приняла государственных служащих Мозамбика на стажировку, и назвал Африку «континентом будущего».

По словам Владимира Путина, товарооборот между Россией и Мозамбиком за первые восемь месяцев 2026 года почти удвоился. В то же время он не привёл точных цифр и не уточнил, какие именно товары обеспечили такой рост. О развитии экономических связей между двумя странами российские чиновники говорили и ранее. В начале октября глава российской части совместной межправительственной комиссии Олег Казанов заявил, что за первое полугодие 2026 года торговля с Мозамбиком выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, стороны намерены расширять сотрудничество и развивать новые направления.

Москва и Мапуту также обсуждают возможности для совместных проектов. Среди направлений сотрудничества — транспорт, информационные технологии, торговля и инвестиции. В то же время сам факт роста товарооборота ещё не свидетельствует о масштабных изменениях в экономических отношениях: для оценки их объёма нужны точные данные о торговле и её структуре.

Россия впервые приняла на стажировку чиновников из Мозамбика

Путин также сообщил, что в этом году Россия впервые организовала стажировку для государственных служащих Мозамбика. Подробностей о количестве участников, продолжительности программы и учреждениях, в которых они проходили обучение, он не привёл. Такие программы могут быть частью более широкого сотрудничества между государствами. Они позволяют чиновникам ознакомиться с работой государственных учреждений другой страны и обменяться профессиональным опытом. Однако без дополнительной информации о программе пока невозможно оценить её масштаб и конкретные результаты.

Образование и подготовка специалистов остаются среди направлений, которые Россия предлагает африканским странам в рамках двусторонних отношений. Москва также заявляла о заинтересованности в расширении образовательных возможностей для граждан стран континента.

Путин назвал Африку континентом будущего

Отдельно российский президент назвал Африку «континентом будущего». Он объяснил это молодым населением, стремящимся получать образование и повышать уровень жизни. Африканские страны имеют разные экономические условия, ресурсы и потребности. Для многих из них важными остаются создание рабочих мест, доступ к образованию, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Именно эти сферы могут создавать возможности для международного сотрудничества.

Россия стремится расширять контакты с африканскими государствами, в частности в сфере экономики, образования и подготовки кадров. Такие заявления также звучат на фоне усилий Москвы по углублению отношений со странами за пределами Европы. В то же время заявления о намерениях расширить сотрудничество не всегда означают, что уже заключены конкретные соглашения или начаты новые проекты. Их результаты можно будет оценить по подписанным договоренностям, объемам торговли и фактическим инвестициям. Об этом сообщают российские СМИ.

Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.

В Пекине, Китай, президент Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Ботсваны Думой Боко заявил, что ресурсы Африки не должны использоваться для геополитического соперничества.

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