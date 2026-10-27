Франция направила самолет в Румынию после нападений на суда в Черном море

Франция направила в Румынию морской патрульный самолет Atlantique 2 после серии нападений на грузовые суда в Чёрном море. Он будет следить за ситуацией у западного побережья моря и помогать выявлять угрозы для судоходства и важной инфраструктуры. Миссия продлится до 6 ноября.

Франция временно передислоцировала морской патрульный самолет Atlantique 2 на авиабазу в Румынии. Это было сделано по просьбе румынской стороны в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе. По данным ведомства, он будет выполнять разведывательные и наблюдательные миссии в западной части Черного моря. Операция запланирована на период с 18 октября по 6 ноября.

Главная задача самолета — выявлять угрозы для судов и помогать защищать важную инфраструктуру в пределах исключительной экономической зоны Румынии. Речь идет, в частности, об объектах, от которых зависит безопасность и работа морского региона. Полеты координируются с румынскими военно-морскими силами и службами, отвечающими за координацию морских спасательных операций. Такое взаимодействие должно помочь быстрее обнаруживать угрозы и реагировать на опасные ситуации.

У берегов Румынии и Болгарии подверглись нападению грузовые суда

Решение Франции было принято на фоне серии атак на коммерческие суда вблизи Румынии и Болгарии. Обе страны являются членами НАТО. За последние недели в регионе повреждения получили как минимум восемь грузовых судов, а десятки моряков погибли или пропали без вести.

Эти нападения создают дополнительные риски для гражданского судоходства в западной части Чёрного моря. Суда, перевозящие грузы через этот регион, могут оказаться под угрозой ударов, пожаров и других опасных инцидентов.

Франция ранее уже осуждала атаки на коммерческие суда у берегов Румынии и Болгарии. В заявлении французского Министерства иностранных дел от 15 октября говорилось о росте опасности для гражданского судоходства и угрозах безопасности стран ЕС и НАТО. В то же время ответственность за конкретные инциденты следует оценивать на основании данных о каждой атаке в отдельности.

Румыния усиливает морское патрулирование

Французский самолет дополнит меры, которые уже принимают румынские военно-морские силы. По данным Министерства обороны Румынии, страна увеличила количество морских патрульных миссий. Для этого используются корабли, вертолеты и беспилотные системы. Румынские службы также информируют судоводителей об опасностях в море и рекомендуют маршруты, позволяющие избегать рискованных участков. Такая информация передается через официальные навигационные предупреждения.

Кроме того, румынские военные сотрудничают с партнерами по НАТО и обмениваются информацией о ситуации в Чёрном море. Французская миссия должна усилить возможности наблюдения и помочь выявлять угрозы для судов и критически важных объектов.

НАТО уделяет повышенное внимание безопасности Черного моря

Серия атак на коммерческие суда заставила страны региона более активно обсуждать вопросы защиты морских путей. Румыния заявила о намерении развивать возможности наблюдения за морем и усиливать защиту от беспилотников и морских мин. НАТО также сообщало о планах усилить присутствие в Черноморском регионе, в частности с помощью дополнительных патрульных самолетов, радаров и беспилотников.

Для Румынии безопасное судоходство имеет особое значение. Через Чёрное море и дунайские порты проходят важные торговые маршруты, в частности те, по которым Украина экспортирует свою продукцию. Французский самолёт Atlantique 2 должен помочь отслеживать ситуацию в регионе до начала ноября. Дальнейшие меры будут зависеть от обстановки в сфере безопасности и решений Румынии и союзников по НАТО. О развертывании самолета 27 октября сообщило Министерство обороны Румынии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила очередную атаку на коммерческое судно в Черном море у побережья Румынии и возложила ответственность за нее на Россию. В результате удара погиб моряк, ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии затонуло торговое судно «Khoryv», которое, по предварительным данным, могло быть поражено беспилотником. На борту находились 13 членов экипажа, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Профсоюз моряков Хорватии добивается объявления части Черного моря у побережья Болгарии и Румынии зоной боевых действий. Причиной стала атака беспилотников на коммерческое судно «Wine Trader», в результате которой пропали без вести несколько членов экипажа, в том числе гражданин Хорватии.

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить присутствие в Чёрном море дополнительными патрульными самолётами, радиолокационными системами и беспилотниками.

Болгария подтвердила, что над Черным морем разведывательные миссии выполняет самолет морского патрулирования Boeing P-8A Poseidon. Премьер-министр Румен Радев заявил, что воздушное судно проводит разведку для выявления потенциальных угроз после атак беспилотников на торговые суда в регионе.

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