Скелет молодого тираннозавра вызвал ажиотаж на аукционе Sotheby's – BBC

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке продал экспонат молодого тираннозавра по прозвищу «Джоди» за 47,3 млн долларов США. Торги длились 12 минут с участием шести покупателей, а окончательная стоимость почти в пять раз превысила начальную оценку в 9 млн долларов.

Ископаемый хищник позднемелового периода имеет высоту около трех метров и состоит из 191 костного элемента и сохранившегося черепа. Эта сделка заняла второе место среди самых дорогих продаж динозавров после тираннозавра «Гаса» ($50,1 млн) и опередила стегозавра «Апекса» ($44,6 млн). Продажа частному покупателю возобновила научную дискуссию о целесообразности передачи уникальных ископаемых останков в частные коллекции вместо музейных экспозиций.

Источник: BBC.

Отметим, что тираннозавры — частые гости на аукционах. Так, 14 июля 2026 года скелет тираннозавра по прозвищу Гас был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 50,1 млн долларов, что стало самой высокой ценой за окаменелость динозавра в истории.

В Швейцарии за $6,1 миллиона продали скелет тираннозавра под названием «Тринити». Он состоит из костей трёх разных динозавров возрастом от 65 до 67 миллионов лет.

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