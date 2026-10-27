Szkielet młodego tyranozaura wywołał ogromne poruszenie na aukcji Sotheby’s – BBC

Dom aukcyjny Sotheby’s w Nowym Jorku sprzedał eksponat przedstawiający młodego tyranozaura o pseudonimie „Jodi” za 47,3 mln dolarów amerykańskich. Licytacja trwała 12 minut, w której uczestniczyło sześciu nabywców, a ostateczna cena prawie pięciokrotnie przewyższyła wycenę początkową wynoszącą 9 mln dolarów.

Ten prehistoryczny drapieżnik z późnej kredy ma około trzech metrów wysokości i składa się ze 191 elementów kostnych oraz zachowanej czaszki. Transakcja ta zajęła drugie miejsce wśród najdroższych sprzedaży dinozaurów, zaraz po tyranozaurowi „Gusie” (50,1 mln dolarów) i wyprzedziła stegozaura „Apex” (44,6 mln dolarów). Sprzedaż prywatnemu nabywcy ponownie wywołała naukową dyskusję na temat zasadności przekazywania unikalnych skamieniałości do prywatnych kolekcji zamiast do ekspozycji muzealnych.

Źródło: BBC.

Warto zauważyć, że tyranozaury są częstymi gośćmi na aukcjach. Tak więc 14 lipca 2026 r. szkielet tyranozaura o pseudonimie Gas został sprzedany na aukcji Sotheby’sw Nowym Jorku za rekordową kwotę 50,1 mln dolarów, co stanowi najwyższą cenę za skamielinę dinozaura w historii.

W Szwajcarii za 6,1 mln dolarów sprzedano szkielet tyranozaura o nazwie „Trinity”. Składa się on z kości trzech różnych dinozaurów w wieku od 65 do 67 milionów lat.

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