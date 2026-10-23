美国财政部将限制大型投资者购买住宅——The Hill

美国财政部公布监管调整措施，规定自2027年1月7日起，禁止大型机构投资者购买独栋住宅。该限制将设有明确例外情况，并且是落实国会于7月通过的两党住房法案的一部分，The Hill报道。

禁令将适用于哪些对象

《21世纪住房之路法案》将大型机构投资者定义为直接或间接控制至少350套住宅投资的实体。该禁令不适用于在用于后续出租的住房建设项目、出租住房改造项目以及旨在提高住房自有率的项目框架内进行的购房行为。

该立法得到了民主党参议员伊丽莎白·沃伦和共和党众议院议员弗伦奇·希尔的支持。该法案旨在缩短联邦层面对住房建设项目的审查程序，并增加美国住房供应。该法案于7月在未经总统唐纳德·特朗普签署的情况下生效。

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住房市场状况

财政部长斯科特·贝森特表示，政府希望通过增加供应并限制大型机构投资者在市场中的作用，扩大年轻家庭和工薪家庭购买可负担住房的机会。

与此同时，住房专家指出，华尔街投资者拥有的住宅数量不足以显著影响价格。Zonda经济研究副总裁肖恩·弗格斯1月对The Hill表示，取决于对机构投资者的界定标准，他们拥有约50万至80万套住宅。即使按这一估计的上限计算，也仅占全国约1亿套独栋住宅的不到1%。

在高抵押贷款利率背景下，美国住房销售正在放缓：9月待完成住房销售交易数量较8月下降7.3%。根据房地美的数据，当周30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.32%。

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