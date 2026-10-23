Departament Skarbu USA ogłosił zmiany regulacyjne przewidujące zakaz kupowania domów jednorodzinnych przez dużych inwestorów instytucjonalnych od 7 stycznia 2027 roku. Ograniczenie będzie miało określone wyjątki i stanowi część wdrażania ponadpartyjnej ustawy mieszkaniowej przyjętej przez Kongres w lipcu, informuje The Hill.

Kogo będzie dotyczył zakaz

Ustawa 21st Century Road to Housing Act definiuje dużego inwestora instytucjonalnego jako podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje inwestycje w co najmniej 350 domów. Zakaz nie będzie obejmował zakupów w ramach programów budowy mieszkań przeznaczonych następnie na wynajem, remontowania mieszkań na wynajem oraz programów mających zwiększyć poziom własności mieszkań.

Ustawodawstwo popierali demokratyczna senator Elizabeth Warren i republikański członek Izby Reprezentantów French Hill. Ma ono skrócić federalne procedury rozpatrywania projektów budownictwa mieszkaniowego oraz zwiększyć podaż mieszkań w USA. Ustawa weszła w życie w lipcu bez podpisu prezydenta Donalda Trumpa.

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Sytuacja na rynku mieszkaniowym

Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył, że administracja dąży do rozszerzenia możliwości zakupu przystępnych cenowo mieszkań przez młode i pracujące rodziny, zwiększając podaż oraz ograniczając rolę dużych inwestorów instytucjonalnych na rynku.

Jednocześnie eksperci rynku mieszkaniowego wskazują, że inwestorzy z Wall Street posiadają zbyt mało domów, by znacząco wpływać na ceny. W styczniu wiceprezes Zonda ds. badań ekonomicznych Sean Fergus powiedział The Hill, że w zależności od kryterium definiowania inwestora instytucjonalnego posiadają oni około 500–800 tys. domów. Nawet górna granica tej oceny stanowi mniej niż 1% z około 100 mln domów jednorodzinnych w kraju.

Sprzedaż mieszkań w USA spowalnia w warunkach wysokich stóp kredytów hipotecznych: liczba oczekujących transakcji sprzedaży domów we wrześniu spadła o 7,3% w porównaniu z sierpniem. Według Freddie Mac średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wynosiła w tym tygodniu 7,32%.

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