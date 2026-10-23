Минфин США ограничит покупку домов крупными инвесторами — The Hill

Министерство финансов США объявило о регуляторных изменениях, предусматривающих запрет крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью с 7 января 2027 года. Ограничение будет иметь определенные исключения и является частью реализации двухпартийного закона о жилье, принятого Конгрессом в июле, сообщает The Hill.

Кого коснется запрет

Закон 21st Century Road to Housing Act определяет крупного институционального инвестора как субъект, который прямо или косвенно контролирует инвестиции как минимум в 350 домов. Запрет не будет распространяться на приобретения в рамках программ строительства жилья для последующей аренды, реконструкции жилья для аренды и программ, призванных повысить уровень владения жильем.

Законодательство поддерживали сенатор-демократ Элизабет Уоррен и республиканец Палаты представителей Френч Хилл. Оно должно сократить процедуры федерального рассмотрения проектов жилищного строительства и увеличить предложение жилья в США. Закон вступил в силу в июле без подписи президента Дональда Трампа.

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Ситуация на рынке жилья

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация стремится расширить возможности приобретения доступного жилья для молодых и работающих семей, увеличивая предложение и ограничивая роль крупных институциональных инвесторов на рынке.

В то же время эксперты по жилью указывают, что инвесторы с Уолл-стрит владеют недостаточным количеством домов, чтобы существенно влиять на цены. В январе вице-президент Zonda по экономическим исследованиям Шон Фергус сообщил The Hill, что в зависимости от критерия определения институционального инвестора им принадлежат примерно от 500 до 800 тысяч домов. Даже верхняя граница этой оценки составляет менее 1% из примерно 100 миллионов домов на одну семью в стране.

Продажи жилья в США замедляются на фоне высоких ипотечных ставок: количество незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре сократилось на 7,3% по сравнению с августом. По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой на той неделе составляла 7,32%.

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