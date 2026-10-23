欧盟委员会计划准备一份分析报告，以帮助欧盟成员国就可能取消季节性调表达成一致。正如RMF24报道，成员国至今仍未就永久保留夏令时还是冬令时达成一致。

该提案仍在欧盟理事会审议

欧盟委员会发言人安娜-凯萨·伊特科宁表示，该机构的立场自2018年以来没有改变，当时欧盟委员会提出了取消调表的建议。她表示，由于成员国未能达成一致，该项目已在欧盟理事会停滞了八年。

欧盟委员会此前建议各国自行决定是否永久采用夏令时或冬令时。不同的做法引发了担忧：如果缺乏协调，欧盟可能出现时间制度的碎片化格局。

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10月拨回时钟

从10月24日星期六夜间至10月25日星期日，时钟将从夏令时调至冬令时：03:00时，指针需要拨回至02:00。欧盟委员会计划对调表的不同方面进行分析，但其结果的公布日期尚未确定。

波兰于2025年担任欧盟理事会主席国，推动该问题重返欧盟议程。波兰外交官了解各国是否准备支持取消调表。许多国家首都表示愿意继续讨论，但要求提供有关这一决定可能对欧盟经济体造成影响的数据。

在欧盟委员会2018年的咨询中，460万名参与者中的84%支持取消调表。波兰CBOS在2019年的一项调查显示，74%的受访者希望保留永久夏令时。

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