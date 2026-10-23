Европейская комиссия планирует подготовить анализ, который должен помочь государствам ЕС договориться о возможном отказе от сезонного перевода часов. Как сообщает RMF24, государства-члены до сих пор не согласовали, какое время оставить постоянным — летнее или зимнее.

Предложение остается в Совете ЕС

Представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что позиция институции не изменилась с 2018 года, когда ЕК внесла предложение отменить смену времени. По ее словам, проект уже восемь лет не продвигается в Совете ЕС, поскольку государства-члены не достигли согласия.

Еврокомиссия ранее предложила государствам самостоятельно определить, остаться ли на постоянном летнем или зимнем времени. Разные подходы вызвали опасения, что без координации в ЕС может возникнуть мозаика часовых поясов.

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Перевод стрелок в октябре

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, часы переведут с летнего на зимнее время: в 03:00 стрелки нужно будет перевести назад на 02:00. Еврокомиссия планирует провести анализ различных аспектов смены времени, однако дату обнародования его результатов пока не назвали.

Возвращению вопроса в повестку дня ЕС способствовало председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году. Польские дипломаты выясняли, готовы ли государства поддержать отказ от перевода часов. Многие столицы заявили о готовности продолжить обсуждение, но попросили данные о возможном влиянии такого решения на экономики ЕС.

Во время консультаций Еврокомиссии в 2018 году за отмену смены времени высказались 84% из 4,6 млн участников. В Польше опрос CBOS в 2019 году показал, что 74% его участников хотели бы сохранить постоянное летнее время.

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