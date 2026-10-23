塞尔维亚贝尔格莱德约15万名学生反对派运动支持者在定于周日举行的议会选举前参加了集会。《卫报》报道称，该消息援引独立大型集会监测组织Archive of Public Gatherings。

斯拉维亚广场集会

活动参与者穿过塞尔维亚首都的中心街道，并聚集在此前曾举行大型抗议活动的斯拉维亚广场。他们高喊口号、吹口哨，并举着写有“学生获胜”的旗帜。

Student List运动汇集了受学生支持的候选人，并没有单一领导人。该运动旨在结束由亚历山大·武契奇领导的塞尔维亚进步党超过14年的执政。在该运动竞选250席议会的250名候选人中，有学术界代表和没有过往政治经验的人士。他们纲领的核心是反腐败。

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诺维萨德悲剧后的抗议活动

塞尔维亚的学生抗议活动已持续近两年。抗议的导火索是2024年诺维萨德一座 недавно重建的火车站雨棚坍塌，造成16人死亡。这场悲剧被广泛与腐败联系起来，而要求进行透明调查的诉求后来发展为要求提前举行选举的呼声。

公民社会组织表示，竞选活动伴随着恐吓、逮捕和使用公共资源。投票前几天，塞尔维亚公民社会组织还警告称，不具备举行自由和公正选举的条件。武契奇多次称学生运动是由外国资助的政变企图。

上个月，在政治压力加剧的背景下，武契奇宣布提前举行选举。他在贝尔格莱德的一场党派活动上向支持者发表讲话，并呼吁他们击败对手。据该报报道，武契奇辞职是为了竞选总理职位。

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