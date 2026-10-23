美国第九巡回上诉法院认定，总统唐纳德·特朗普在加利福尼亚州洛杉矶地区部署国民警卫队的决定违法。法官合议庭以两票对一票的多数作出裁决，The Hill报道。

法院的论点

法院驳回了特朗普的论点，即反对其收紧移民政策的抗议活动——部分情况下伴有暴力——赋予他从加州州长加文·纽森手中接管部队控制权的理由。

总统援引一项法律，该法律允许在发生叛乱或无法使用正规部队执行法律时将国民警卫队联邦化。法官詹妮弗·孙指出，被告未能证明作出这一决定所必需的两项前提条件中的任何一项。

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法官埃里克·米勒支持孙的意见，而法官马克·贝内特发表了不同意见。贝内特认为，上诉法院不应作出裁决，因为政府寻求撤回上诉，并根据美国最高法院的立场在一审法院继续审理该案。

裁决的意义

在此案的早期阶段，第九巡回区曾站在特朗普一边。然而，美国最高法院此前认定，特朗普未满足单方面在芝加哥部署国民警卫队的法定要求。法院解释称，“正规部队”一词可能指美国武装部队。

在洛杉矶部署国民警卫队已告结束。与此同时，如果特朗普再次试图在加州部署国民警卫队，上诉法院的裁决将对第九巡回区未来的合议庭具有约束力。另据指出，在华盛顿部署国民警卫队仍在继续，但其依据的是不同的法律条款。

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