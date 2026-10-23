W Belgradzie w Serbii około 150 tys. zwolenników studenckiego ruchu opozycyjnego wyszło na wiec przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w niedzielę. The Guardian informuje, powołując się na niezależną grupę monitorującą zgromadzenia masowe Archive of Public Gatherings.

Wiec na placu Slavija

Uczestnicy akcji przeszli centralnymi ulicami serbskiej stolicy i zebrali się na placu Slavija, gdzie wcześniej odbywały się już duże protesty. Skandowali hasła, gwizdali i trzymali flagi z napisem „Studenci wygrywają”.

Ruch Student List skupia kandydatów popieranych przez studentów i nie ma jednego lidera. Dąży do zakończenia ponad 14-letnich rządów Serbskiej Partii Postępowej, której przewodzi Aleksandar Vučić. Wśród 250 kandydatów ruchu do 250-osobowego parlamentu są przedstawiciele środowiska akademickiego oraz osoby bez wcześniejszego doświadczenia politycznego. Podstawą ich programu jest walka z korupcją.

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Protesty po tragedii w Nowym Sadzie

Studenckie protesty w Serbii trwają od prawie dwóch lat. Ich impulsem było zawalenie się zadaszenia na niedawno zrekonstruowanym dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w 2024 roku, w wyniku którego zginęło 16 osób. Tragedię powszechnie wiązano z korupcją, a żądania przeprowadzenia przejrzystego śledztwa z czasem przerodziły się w wezwania do przedterminowych wyborów.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego oświadczyły, że kampanii wyborczej towarzyszyły zastraszanie, aresztowania i wykorzystywanie zasobów publicznych. Na kilka dni przed głosowaniem serbskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego ostrzegły również, że nie ma warunków do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów. Vučić wielokrotnie nazywał ruch studencki próbą zamachu stanu finansowaną z zagranicy.

W ubiegłym miesiącu Vučić ogłosił przedterminowe wybory w obliczu rosnącej presji politycznej. Zwrócił się do zwolenników podczas wydarzenia partyjnego w Belgradzie i wezwał ich do pokonania przeciwników. Według publikacji Vučić podał się do dymisji, aby kandydować na stanowisko premiera.

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