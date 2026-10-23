В Белграде, Сербия, около 150 тысяч сторонников студенческого оппозиционного движения вышли на митинг в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в воскресенье. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на независимую группу мониторинга массовых собраний Archive of Public Gatherings.

Митинг на площади Славия

Участники акции прошли по центральным улицам сербской столицы и собрались на площади Славия, где ранее уже проходили крупные протесты. Они скандировали лозунги, свистели и держали флаги с надписью «Студенты побеждают».

Движение Student List объединяет кандидатов, которых поддерживают студенты, и не имеет единого лидера. Оно стремится прекратить более чем 14-летнее правление Сербской прогрессивной партии, которую возглавляет Александар Вучич. Среди 250 кандидатов движения в 250-местный парламент есть представители академической среды и люди без предыдущего политического опыта. Основой их программы является борьба с коррупцией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты после трагедии в Нови-Саде

Студенческие протесты в Сербии продолжаются почти два года. Их толчком стало обрушение навеса на недавно реконструированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Трагедию широко связывали с коррупцией, а требования провести прозрачное расследование впоследствии переросли в призывы к досрочным выборам.

Общественные организации заявляли, что предвыборная кампания сопровождалась запугиванием, арестами и использованием публичных ресурсов. За несколько дней до голосования сербские организации гражданского общества также предупредили об отсутствии условий для свободных и честных выборов. Вучич неоднократно называл студенческое движение попыткой переворота, финансируемой из-за рубежа.

В прошлом месяце Вучич объявил досрочные выборы на фоне усиления политического давления. Он обратился к сторонникам на партийном мероприятии в Белграде и призвал их победить оппонентов. По данным издания, Вучич подал в отставку, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра.

Читай нас в