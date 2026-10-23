Трамп підписав указ, спрямований на зниження витрат на іпотеку — The Hill

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження іпотечних платежів і витрат на придбання житла. Документ доручає директору Федерального агентства з фінансування житла Біллу Пулте створити пілотну програму, за якою позичальникам скасовуватимуть страхові премії за іпотекою з державною підтримкою після виконання вимог щодо власного капіталу в житлі, повідомляє The Hill.

Заходи для позичальників

Указ також передбачає перетворення пілотної програми Федерального агентства з фінансування житла зі скасування вимоги щодо страхування права власності на постійну. У Білому домі заявили, що це дасть більшій кількості позичальників змогу обирати доступніші альтернативи такому страхуванню та зменшити витрати на рефінансування.

Крім того, Трамп доручив міністерці сільського господарства Брук Роллінз і міністру у справах ветеранів Дагу Коллінзу знизити відсоткові ставки за кредитами на односімейні будинки, які надають їхні відомства.

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Будівництво та ситуація на ринку

Президент також створив робочу групу, яка має зменшити витрати на будівництво будинків і поліпшити якість житла. Серед її завдань — сприяти застосуванню сучасних виробничих методів у виробництві житла, що відповідає вимогам федеральних програм.

За даними Freddie Mac, середня ставка за 30-річною іпотекою цього тижня знизилася з 7,4% до 7,32% — уперше від середини серпня. Середня ставка за 15-річною іпотекою зменшилася з 6,71% до 6,68%. Водночас Національна асоціація рієлторів повідомила, що кількість незавершених угод із продажу житла у вересні скоротилася на 7,3% порівняно із серпнем і на 11,3% у річному вимірі.

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