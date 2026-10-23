Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu obniżenie rat kredytów hipotecznych i kosztów zakupu mieszkań. Dokument poleca dyrektorowi Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa Billowi Pulte stworzenie programu pilotażowego, w ramach którego kredytobiorcom będą anulowane składki na ubezpieczenie kredytów hipotecznych wspieranych przez państwo po spełnieniu wymogów dotyczących kapitału własnego w nieruchomości, informuje The Hill.

Działania dla kredytobiorców

Rozporządzenie przewiduje również przekształcenie w stały programu pilotażowego Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa dotyczącego zniesienia wymogu ubezpieczenia tytułu własności. Biały Dom oświadczył, że umożliwi to większej liczbie kredytobiorców wybór bardziej przystępnych alternatyw dla takiego ubezpieczenia oraz obniży koszty refinansowania.

Ponadto Trump polecił sekretarz rolnictwa Brooke Rollins oraz sekretarzowi ds. weteranów Dougowi Collinsowi obniżyć stopy procentowe kredytów na domy jednorodzinne udzielanych przez ich resorty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Budownictwo i sytuacja na rynku

Prezydent utworzył także grupę roboczą, która ma obniżyć koszty budowy domów i poprawić jakość mieszkań. Do jej zadań należy wspieranie stosowania nowoczesnych metod produkcyjnych przy wytwarzaniu mieszkań spełniających wymogi programów federalnych.

Według Freddie Mac średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego spadła w tym tygodniu z 7,4% do 7,32% — po raz pierwszy od połowy sierpnia. Średnia stopa dla 15-letniego kredytu hipotecznego zmniejszyła się z 6,71% do 6,68%. Jednocześnie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami poinformowało, że liczba oczekujących transakcji sprzedaży mieszkań we wrześniu spadła o 7,3% w porównaniu z sierpniem i o 11,3% w ujęciu rocznym.

Czytaj nas na