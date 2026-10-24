Пентагон назвав Інститути Конфуція загрозою безпеці США — Channel NewsAsia

У США Пентагон вніс фінансовані Китаєм Інститути Конфуція, що працюють на базі університетів, до переліку установ, які вважає загрозою національній безпеці. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява глави Пентагону

У відео, опублікованому в соцмережах, Гегсет заявив, що Інститути Конфуція діяли в американських університетах під іншими назвами та статутами. За його словами, у 30 університетах з’явилися 80 нових структур, які він назвав пропагандистськими осередками.

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Глава Пентагону також звинуватив ці структури у викраденні інтелектуальної власності та спробах впливати на американських студентів. Вашингтон і раніше звинувачував Інститути Конфуція в поширенні китайської пропаганди та вживав заходів проти них.

Заява про припинення діяльності

Гегсет заявив, що Міністерство оборони США протягом останніх двох місяців системно припинило діяльність усіх таких організацій. Посольство Китаю у Вашингтоні не надало негайного коментаря на запит журналістів.

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