W Stanach Zjednoczonych Pentagon wpisał finansowane przez Chiny Instytuty Konfucjusza działające przy uniwersytetach na listę instytucji, które uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Poinformował o tym sekretarz obrony USA Pete Hegseth, podaje Channel NewsAsia.

Oświadczenie szefa Pentagonu

W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Hegseth oświadczył, że Instytuty Konfucjusza działały na amerykańskich uniwersytetach pod innymi nazwami i statutami. Według niego na 30 uniwersytetach pojawiło się 80 nowych struktur, które nazwał ośrodkami propagandowymi.

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Szef Pentagonu oskarżył również te struktury o kradzież własności intelektualnej i próby wpływania na amerykańskich studentów. Waszyngton już wcześniej oskarżał Instytuty Konfucjusza o rozpowszechnianie chińskiej propagandy i podejmował przeciwko nim działania.

Oświadczenie o zaprzestaniu działalności

Hegseth oświadczył, że Departament Obrony USA w ciągu ostatnich dwóch miesięcy systematycznie zakończył działalność wszystkich takich organizacji. Ambasada Chin w Waszyngtonie nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy.

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