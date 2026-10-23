法国当局在10月17日发生骚乱后，对新的抗议活动实施了禁令和限制措施。当时，在反对生活成本上涨的大规模示威背景下，发生了冲突、抢劫以及针对公共建筑的破坏行为。据《日本时报》报道。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在与部长和情报部门代表举行会议后表示，当局将实施宵禁和其他安全措施。他说，限制措施也将适用于由当局认为不具备合法性的团体举行的抗议活动。马克龙还表示，对最严重暴力行为负责的是有组织的极左翼团体，这些团体意图推翻共和国。

城市禁令

在包括马赛在内的罗讷河口省，大区政府以安全考量为由，禁止周六举行所有示威活动。在此前的抗议期间，马赛发生了最严重的骚乱之一。

当局还禁止在里昂举行所有抗议活动。上周末，当地有200至300家商店遭到洗劫，一处旅游办公室被纵火。格勒诺布尔、鲁昂、勒阿弗尔和土伦的中心地区也宣布限制集会活动。

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巴黎警方允许周六在首都东部从巴士底广场出发举行游行，但禁止参与者前往市中心。因生活成本问题组织抗议活动的黄背心运动人士和工会表示，他们不同意这一决定。

加强安全措施和逮捕

法国内政部表示，周六将部署比此前示威活动期间多20%的警察。由于抗议活动，当代艺术博览会巴黎巴塞尔艺术展决定提前两天结束，而文化部宣布周六关闭包括卢浮宫和奥赛博物馆在内的数家巴黎博物馆。

司法部长热拉尔德·达尔马宁表示，在抗议期间及之后被逮捕的2700人中，已有217人被定罪并监禁，另有1000人仍在被起诉。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼与主要政党代表举行了会晤，并计划于下周与学生团体、工会及雇主协会会面。

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