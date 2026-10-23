Власти Франции ввели запреты и ограничения на новые акции протеста после беспорядков 17 октября. Тогда на фоне массовых демонстраций против роста стоимости жизни произошли столкновения, мародерство и вандализм в отношении общественных зданий. Об этом сообщает The Japan Times.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после совещания с министрами и представителями разведки заявил, что власти введут комендантские часы и другие меры безопасности. По его словам, ограничения также коснутся протестов, проводимых группами, которые, по мнению властей, не имеют легитимности. Макрон также заявил, что за наиболее серьезные проявления насилия ответственны организованные ультралевые группы, стремящиеся свергнуть республику.

Запреты в городах

В регионе Буш-дю-Рон, в который входит Марсель, префектура запретила все демонстрации в субботу, сославшись на соображения безопасности. В Марселе во время предыдущих протестов произошли одни из самых серьезных беспорядков.

Власти также запретили все протесты в Лионe. В прошлые выходные там были разграблены от 200 до 300 магазинов и подожжен туристический офис. Ограничения на акции в центральных районах также объявили в Гренобле, Руане, Гавре и Тулоне.

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Полиция Парижа разрешила провести субботнее шествие на востоке столицы от площади Бастилии, однако запретила участникам направляться в центр города. Активисты движения желтых жилетов и профсоюзы, организующие протесты из-за стоимости жизни, заявили, что не согласны с этим решением.

Усиление безопасности и задержания

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в субботу привлечет на 20% больше полицейских, чем во время предыдущих демонстраций. Из-за протестов ярмарка современного искусства Art Basel Paris решила завершить работу на два дня раньше, а Министерство культуры объявило о закрытии в субботу нескольких парижских музеев, включая Лувр и музей Орсе.

Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что из 2700 человек, арестованных во время и после протестов, 217 уже осудили и заключили в тюрьму, а в отношении еще 1000 продолжается судебное преследование. Премьер-министр Себастьен Лекорню провел встречу с представителями основных политических партий, а на следующей неделе планирует встретиться со студенческими группами, профсоюзами и объединением работодателей.

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