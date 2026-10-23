Władze Francji wprowadziły zakazy i ograniczenia dotyczące nowych akcji protestacyjnych po zamieszkach z 17 października. Wówczas, na tle masowych demonstracji przeciwko rosnącym kosztom życia, doszło do starć, grabieży i aktów wandalizmu wymierzonych w budynki publiczne. Informuje o tym The Japan Times.

Prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z ministrami i przedstawicielami służb wywiadowczych oświadczył, że władze wprowadzą godziny policyjne i inne środki bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, ograniczenia będą również dotyczyć protestów organizowanych przez grupy, które zdaniem władz nie mają legitymacji. Macron powiedział także, że za najpoważniejsze przejawy przemocy odpowiadają zorganizowane skrajnie lewicowe grupy, które dążą do obalenia republiki.

Zakazy w miastach

W regionie Delta Rodanu, do którego należy Marsylia, prefektura zakazała wszystkich demonstracji w sobotę, powołując się na względy bezpieczeństwa. W Marsylii podczas wcześniejszych protestów doszło do jednych z najpoważniejszych zamieszek.

Władze zakazały również wszystkich protestów w Lyonie. W ubiegły weekend splądrowano tam od 200 do 300 sklepów i podpalono biuro turystyczne. Ograniczenia dotyczące akcji w centralnych dzielnicach ogłoszono także w Grenoble, Rouen, Hawrze i Tulonie.

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Paryska policja zezwoliła na sobotni marsz we wschodniej części stolicy, rozpoczynający się na placu Bastylii, jednak zakazała uczestnikom kierowania się do centrum miasta. Aktywiści ruchu żółtych kamizelek i związki zawodowe organizujące protesty w związku z kosztami życia oświadczyli, że nie zgadzają się z tą decyzją.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i zatrzymania

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w sobotę zaangażuje o 20% więcej policjantów niż podczas poprzednich demonstracji. Z powodu protestów targi sztuki współczesnej Art Basel Paris postanowiły zakończyć działalność dwa dni wcześniej, a Ministerstwo Kultury ogłosiło zamknięcie w sobotę kilku paryskich muzeów, w tym Luwru i muzeum Orsay.

Minister sprawiedliwości Gérald Darmanin oświadczył, że spośród 2700 osób aresztowanych podczas protestów i po nich 217 zostało już skazanych i osadzonych w więzieniu, a wobec kolejnych 1000 toczą się postępowania karne. Premier Sébastien Lecornu spotkał się z przedstawicielami głównych partii politycznych, a w przyszłym tygodniu planuje spotkać się z grupami studenckimi, związkami zawodowymi i stowarzyszeniem pracodawców.

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