英国政府将首次干预水费定价——《卫报》

英国政府计划以前所未有的方式干预英格兰和威尔士水费制定过程。环境大臣安吉拉·伊格尔已告知供水公司，她打算影响由监管机构Ofwat进行的下一轮水费审查。

据《卫报》报道，这位大臣已向公司高管和监管机构致信。她在信中强调，新的水费审查必须让消费者从所支付的费用中获得显著更好的回报，但并未直接要求降低账单。

水务公司的优先事项

政府预计运营商将投资于能够降低成本的技术，并更早应对漏水和污水排放问题。信中还专门提到改善与社区的沟通，并让当地居民和领导者对决策拥有更大的影响力。

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五年一度的水费审查流程通常由Ofwat进行：该监管机构分析公司的商业计划，并确定它们可以向消费者收取多少费用，以资助投资和运营成本。据该报报道，政府此前并未干预这一机制。预计下一轮审查将于2029年完成。

水费审查的背景

2024年的上一轮水费审查批准了一项价值1040亿英镑的现代化计划。其资金的很大一部分将通过每年提高水费筹措：平均水费账单将在本十年后半期上涨36%。对于Southern Water的客户，监管机构批准到2030年上涨53%——平均每年增至642英镑。

夏季，数家大型供应商还申请许可，额外收取数十亿英镑，以覆盖资本支出和债务义务。英国环境、食品和农村事务部的消息人士表示，目前的干预将是一系列未来水务行业改革中的第一项。

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