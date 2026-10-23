Уряд Британії вперше втрутиться у встановлення тарифів на воду — The Guardian

Уряд Великої Британії планує безпрецедентно втрутитися в процес формування тарифів на воду в Англії та Уельсі. Міністерка довкілля Анджела Ігл повідомила водопостачальним компаніям про намір вплинути на наступний перегляд тарифів, який проводить регулятор Ofwat.

Як повідомляє The Guardian, міністерка надіслала листа керівникам компаній і регуляторам. У ньому вона наголосила, що новий тарифний перегляд має забезпечити споживачам значно кращу віддачу від сплачених коштів, хоча прямого зобов’язання зменшити рахунки не висунула.

Пріоритети для водних компаній

Уряд очікує, що оператори інвестуватимуть у технології, здатні знизити витрати, а також раніше реагуватимуть на витоки води та скиди стічних вод. Окремо в листі йдеться про поліпшення комунікації з громадами та надання місцевим жителям і керівникам більшого впливу на ухвалення рішень.

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П’ятирічний процес перегляду тарифів традиційно проводить Ofwat: регулятор аналізує бізнес-плани компаній і визначає, яку суму вони можуть стягувати зі споживачів для фінансування інвестицій та операційних витрат. За даними видання, раніше уряд не втручався у цей механізм. Наступний перегляд, як очікується, завершиться у 2029 році.

Тло тарифного перегляду

Попередній тарифний перегляд у 2024 році дозволив програму модернізації вартістю 104 млрд фунтів стерлінгів. Значну частину її фінансування передбачено через щорічне підвищення тарифів: середні рахунки за воду мають зрости на 36% у другій половині десятиліття. Для клієнтів Southern Water регулятор погодив підвищення на 53% до 2030 року — в середньому до 642 фунтів на рік.

Улітку кілька великих постачальників також звернулися по дозвіл додатково стягнути мільярди фунтів для покриття капітальних витрат і боргових зобов’язань. Джерела у британському Міністерстві довкілля, продовольства та сільських справ заявили, що нинішнє втручання стане першим із низки майбутніх змін у водному секторі.

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