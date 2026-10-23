Rząd Wielkiej Brytanii planuje bezprecedensową interwencję w proces ustalania taryf za wodę w Anglii i Walii. Minister środowiska Angela Eagle poinformowała przedsiębiorstwa wodociągowe o zamiarze wpłynięcia na kolejną rewizję taryf prowadzoną przez regulatora Ofwat.

Jak podaje The Guardian, minister wysłała list do kierownictwa firm i regulatorów. Podkreśliła w nim, że nowa rewizja taryf musi zapewnić konsumentom znacznie lepszą wartość za płacone pieniądze, choć nie postawiła bezpośredniego wymogu obniżenia rachunków.

Priorytety dla przedsiębiorstw wodociągowych

Rząd oczekuje, że operatorzy będą inwestować w technologie mogące obniżyć koszty, a także wcześniej reagować na wycieki wody i zrzuty ścieków. Osobno w liście mowa jest o poprawie komunikacji ze społecznościami oraz zapewnieniu lokalnym mieszkańcom i liderom większego wpływu na podejmowanie decyzji.

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Pięcioletni proces rewizji taryf tradycyjnie prowadzi Ofwat: regulator analizuje biznesplany firm i określa, jaką kwotę mogą one pobierać od konsumentów na finansowanie inwestycji i kosztów operacyjnych. Według publikacji rząd wcześniej nie ingerował w ten mechanizm. Oczekuje się, że kolejna rewizja zakończy się w 2029 roku.

Tło rewizji taryf

Poprzednia rewizja taryf w 2024 roku zatwierdziła program modernizacji o wartości 104 mld funtów szterlingów. Znaczną część jego finansowania przewidziano poprzez coroczne podwyżki taryf: średnie rachunki za wodę mają wzrosnąć o 36% w drugiej połowie dekady. Dla klientów Southern Water regulator zatwierdził podwyżkę o 53% do 2030 roku — średnio do 642 funtów rocznie.

Latem kilku dużych dostawców wystąpiło także o zgodę na dodatkowe pobranie miliardów funtów na pokrycie wydatków kapitałowych i zobowiązań dłużnych. Źródła w brytyjskim Ministerstwie Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich oświadczyły, że obecna interwencja będzie pierwszą z szeregu przyszłych zmian w sektorze wodnym.

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