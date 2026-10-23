Правительство Великобритании планирует беспрецедентно вмешаться в процесс формирования тарифов на воду в Англии и Уэльсе. Министр окружающей среды Анджела Игл сообщила водоснабжающим компаниям о намерении повлиять на следующий пересмотр тарифов, который проводит регулятор Ofwat.

Как сообщает The Guardian, министр направила письмо руководителям компаний и регуляторам. В нем она подчеркнула, что новый пересмотр тарифов должен обеспечить потребителям значительно лучшую отдачу от уплаченных средств, хотя прямого требования снизить счета не выдвинула.

Приоритеты для водных компаний

Правительство ожидает, что операторы будут инвестировать в технологии, способные снизить расходы, а также раньше реагировать на утечки воды и сбросы сточных вод. Отдельно в письме говорится об улучшении коммуникации с общинами и предоставлении местным жителям и руководителям большего влияния на принятие решений.

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Пятилетний процесс пересмотра тарифов традиционно проводит Ofwat: регулятор анализирует бизнес-планы компаний и определяет, какую сумму они могут взимать с потребителей для финансирования инвестиций и операционных расходов. По данным издания, ранее правительство не вмешивалось в этот механизм. Ожидается, что следующий пересмотр завершится в 2029 году.

Контекст пересмотра тарифов

Предыдущий пересмотр тарифов в 2024 году одобрил программу модернизации стоимостью 104 млрд фунтов стерлингов. Значительная часть ее финансирования предусмотрена за счет ежегодного повышения тарифов: средние счета за воду должны вырасти на 36% во второй половине десятилетия. Для клиентов Southern Water регулятор согласовал повышение на 53% к 2030 году — в среднем до 642 фунтов в год.

Летом несколько крупных поставщиков также обратились за разрешением дополнительно взимать миллиарды фунтов для покрытия капитальных расходов и долговых обязательств. Источники в британском Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявили, что нынешнее вмешательство станет первым из ряда будущих изменений в водном секторе.

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