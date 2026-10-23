据Politico Europe报道，英国首相安迪·伯纳姆政府的首份预算案预计将于下周三公布，预计不会包含对税制的根本性改革。相反，财政大臣约翰·希利可能宣布放宽对企业的监管、向地区下放部分权力，并在能源账单上涨的背景下向家庭提供定向支持。

税收调整可能推迟

该媒体指出，政府不太可能立即全面审查中左翼工党认为不公平的税种。其中包括商业房产税，该税对主要街道商店的影响大于对城外配送服务仓库的影响；资本利得税；以及基于1991年房地产价值评估的市政住房税。

Politico Europe的消息人士称，这份预算案将成为公共部门改革十年计划和2027年多年期公共支出审查之前的过渡阶段。伯纳姆的十年计划尚未完成。官员们希望在12月公布该计划，尽管一些官员不排除延迟。

能源、地区与国防

能源预计将成为预算案的核心议题之一。可能措施包括取消居民燃气账单中的固定费用，该费用使平均每个家庭每年支出超过100英镑。与此同时，预计1月账单将上涨276英镑，这可能抵消此类援助的效果。

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政府还应在公布预算案当天发布财政分权路线图。该路线图将确定地区市长获得更广泛权力和更多资金的条件。预计未来几周将公布立法提案，允许他们征收旅游税。

该预算案是在高通胀、中东战争以及俄罗斯这一侵略国持续非法入侵乌克兰的背景下制定的。此外，财政部还需要筹集近50亿英镑，以填补在基尔·斯塔默任内提出的国防投资计划中的资金缺口。

保守党反对派计划批评该预算案是在推迟艰难的决策。与此同时，该媒体的一些消息人士认为，这种谨慎做法是合理的，因为政府部门之间的关键支出分配将在2027年的支出审查期间进行。

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