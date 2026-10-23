W Wielkiej Brytanii pierwszy budżet rządu premiera Andy’ego Burnhama, który ma zostać przedstawiony w przyszłą środę, zgodnie z oczekiwaniami nie będzie przewidywał gruntownej reformy systemu podatkowego. Zamiast tego minister finansów John Healey może ogłosić złagodzenie regulacji dla biznesu, przekazanie części uprawnień regionom oraz ukierunkowane wsparcie dla gospodarstw domowych w obliczu rosnących rachunków za energię, informuje Politico Europe.

Zmiany podatkowe mogą zostać odłożone

Wydanie zauważa, że rząd raczej nie dokona od razu pełnego przeglądu podatków, które centrolewicowa Partia Pracy uważa za niesprawiedliwe. Należą do nich podatek od nieruchomości komercyjnych, który bardziej obciąża sklepy przy głównych ulicach niż magazyny firm dostawczych poza miastami, podatek od zysków kapitałowych oraz komunalny podatek mieszkaniowy oparty na wycenach wartości nieruchomości z 1991 roku.

Według rozmówców Politico Europe budżet ma być etapem przejściowym przed 10-letnim planem reformy sektora publicznego oraz wieloletnim przeglądem wydatków publicznych w 2027 roku. 10-letni plan Burnhama nie został jeszcze ukończony. Urzędnicy chcą opublikować go w grudniu, choć część z nich dopuszcza opóźnienie.

Energetyka, regiony i obrona

Jednym z głównych tematów budżetu ma być energetyka. Wśród możliwych działań jest zniesienie stałej opłaty w rachunkach za gaz dla gospodarstw domowych, która kosztuje przeciętne gospodarstwo ponad 100 funtów szterlingów rocznie. Jednocześnie prognozowany wzrost rachunków w styczniu o 276 funtów może zniwelować efekt takiej pomocy.

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Również w dniu przedstawienia budżetu rząd ma opublikować mapę drogową decentralizacji fiskalnej. Określi ona warunki, na których regionalni burmistrzowie otrzymają szersze uprawnienia i większe finansowanie. W najbliższych tygodniach oczekiwana jest publikacja propozycji legislacyjnych, które pozwolą im wprowadzać opłaty turystyczne.

Budżet jest przygotowywany w warunkach wysokiej inflacji, wojen na Bliskim Wschodzie oraz trwającej nielegalnej inwazji Rosji — państwa-agresora — na Ukrainę. Osobno Ministerstwo Finansów musi znaleźć niemal 5 mld funtów szterlingów, aby pokryć niedobór środków w planie inwestycji obronnych przedstawionym za Keira Starmera.

Konserwatywna opozycja planuje krytykować budżet jako odkładanie trudnych decyzji. Jednocześnie niektórzy rozmówcy publikacji uważają ostrożne podejście za uzasadnione, ponieważ kluczowy podział wydatków między resortami rządowymi ma nastąpić podczas przeglądu wydatków w 2027 roku.

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