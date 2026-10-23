Бюджет Бернема може відкласти масштабну податкову реформу — Politico Europe

У Великій Британії перший бюджет уряду прем’єр-міністра Енді Бернема, який мають представити наступної середи, за очікуваннями не передбачатиме докорінної реформи податкової системи. Натомість міністр фінансів Джон Гілі може оголосити про послаблення регулювання для бізнесу, передання частини повноважень регіонам та адресну підтримку домогосподарств на тлі зростання рахунків за енергію, повідомляє Politico Europe.

Податкові зміни можуть відкласти

Видання зазначає, що уряд навряд чи одразу повністю перегляне податки, які лівоцентристська Лейбористська партія вважає несправедливими. Серед них — податок на комерційні приміщення, який більше впливає на магазини на центральних вулицях, ніж на склади служб доставки за межами міст, податок на приріст капіталу та муніципальний податок на житло, що базується на оцінках вартості нерухомості 1991 року.

За даними співрозмовників Politico Europe, бюджет має стати проміжним етапом перед десятирічним планом реформування державного сектору та багаторічним оглядом державних видатків у 2027 році. Десятирічний план Бернема ще не завершили. Чиновники прагнуть опублікувати його в грудні, хоча частина посадовців допускає затримку.

Енергетика, регіони та оборона

Однією з центральних тем бюджету має стати енергетика. Серед можливих заходів — скасування фіксованої плати в рахунках за побутовий газ, яка обходиться середньому домогосподарству більш як у 100 фунтів стерлінгів на рік. Водночас прогнозоване підвищення рахунків у січні на 276 фунтів може перекрити ефект від такої допомоги.

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Також у день представлення бюджету уряд має оприлюднити дорожню карту фіскальної децентралізації. Вона визначатиме умови, за яких регіональні мери отримуватимуть ширші повноваження та більше фінансування. Найближчими тижнями очікується публікація законодавчих пропозицій, що дозволять їм запроваджувати туристичні збори.

Бюджет готують в умовах високої інфляції, воєн на Близькому Сході та триваючого незаконного вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну. Окремо Міністерству фінансів потрібно знайти майже 5 млрд фунтів стерлінгів, щоб закрити нестачу коштів у плані оборонних інвестицій, представленому за Кіра Стармера.

Консервативна опозиція планує критикувати бюджет як відкладання складних рішень. Водночас деякі співрозмовники видання вважають обережний підхід виправданим, оскільки ключовий розподіл видатків між державними відомствами має відбутися під час огляду витрат у 2027 році.

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