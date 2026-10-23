В Великобритании первый бюджет правительства премьер-министра Энди Бернема, который должны представить в следующую среду, как ожидается, не будет предусматривать коренной реформы налоговой системы. Вместо этого министр финансов Джон Хили может объявить об ослаблении регулирования для бизнеса, передаче части полномочий регионам и адресной поддержке домохозяйств на фоне роста счетов за энергию, сообщает Politico Europe.

Налоговые изменения могут отложить

Издание отмечает, что правительство вряд ли сразу полностью пересмотрит налоги, которые левоцентристская Лейбористская партия считает несправедливыми. Среди них — налог на коммерческие помещения, который больше влияет на магазины на центральных улицах, чем на склады служб доставки за пределами городов, налог на прирост капитала и муниципальный налог на жильё, основанный на оценках стоимости недвижимости 1991 года.

По данным собеседников Politico Europe, бюджет должен стать промежуточным этапом перед десятилетним планом реформирования государственного сектора и многолетним обзором государственных расходов в 2027 году. Десятилетний план Бернема ещё не завершён. Чиновники стремятся опубликовать его в декабре, хотя часть должностных лиц допускает задержку.

Энергетика, регионы и оборона

Одной из центральных тем бюджета должна стать энергетика. Среди возможных мер — отмена фиксированной платы в счетах за бытовой газ, которая обходится среднему домохозяйству более чем в 100 фунтов стерлингов в год. В то же время прогнозируемое повышение счетов в январе на 276 фунтов может нивелировать эффект такой помощи.

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Также в день представления бюджета правительство должно обнародовать дорожную карту фискальной децентрализации. Она определит условия, при которых региональные мэры получат более широкие полномочия и больше финансирования. В ближайшие недели ожидается публикация законодательных предложений, которые позволят им вводить туристические сборы.

Бюджет готовят в условиях высокой инфляции, войн на Ближнем Востоке и продолжающегося незаконного вторжения России — государства-агрессора — в Украину. Отдельно Министерству финансов необходимо найти почти 5 млрд фунтов стерлингов, чтобы закрыть нехватку средств в плане оборонных инвестиций, представленном при Кире Стармере.

Консервативная оппозиция планирует критиковать бюджет как откладывание сложных решений. В то же время некоторые собеседники издания считают осторожный подход оправданным, поскольку ключевое распределение расходов между государственными ведомствами должно произойти во время обзора расходов в 2027 году.

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