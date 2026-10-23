由波兰众议院选出的宪法法庭法官马切伊·贝雷克表示，该机构至少积压了数十起尚未审理的案件，而法庭本身“实际上没有运作”。他在电台节目中作出上述表示，RMF24报道。

多年未作出裁决的案件

贝雷克举例称，一起于2016年2月提交至宪法法庭、涉及《税收条例》一项规定的案件便是如此。该案以法律问题的形式提出，法院收到此类提请后必须中止审理相关案件。贝雷克表示，该程序在登记和初步审查后便再无进展。

他还提到，分别于2017年2月和2019年8月登记的宪法申诉至今仍未获得裁决。贝雷克没有说明这类程序的确切数量。他解释说，自己尚无法查阅法庭内部登记册，所列案件的信息来自其他法官。

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围绕宣誓的争议

贝雷克还评论了宣誓就职的情况。他指出，今年3月当选的四名法官至今仍未收到波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基发出的宣誓邀请。贝雷克本人没有等待总统办公厅的邀请，便在众议院宣誓就职。

他表示，对是否符合正式要求的核查应在众议院程序阶段进行。贝雷克补充说，他尚未收到总统办公厅关于核查其作为法律顾问工作年限的询问。如收到此类信函，他将要求说明这些行动的法律依据。

贝雷克还单独评论了宪法法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基致警察总监马雷克·博隆的一封信。信中包含有关确认法官和法庭工作人员身份的问题。贝雷克表示，他不知道是否正在进行此类核查，但他认为，有关抗议者试图查明谁进入法庭大楼的消息更令人担忧。

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