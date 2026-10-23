集体安全条约组织可能在11月10日至11日于俄罗斯首都莫斯科举行的峰会上审议亚美尼亚退出该联盟的问题。俄罗斯是侵略国。集安组织秘书长塔拉特别克·马萨季科夫表示，阿纳多卢通讯社报道。

该问题可能提交峰会审议

马萨季科夫在接受俄罗斯国家通讯社塔斯社采访时表示，如果该问题被提交峰会审议，埃里温可能退出集安组织。据他介绍，供审议的提案通常由担任该组织轮值主席国的国家或其他成员国提出。

集安组织秘书长还援引了该组织章程第25条。该条规定，如果成员国未缴纳会员费且未填补配额职位，将失去投票权。

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亚美尼亚已暂停参与

马萨季科夫指出，亚美尼亚不参加集安组织会议，但其代表仍继续出席常设理事会每周举行的会议。秘书长表示，该代表会了解该组织的讨论及可能作出的决定。

集安组织成立于2002年，成员包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和亚美尼亚。埃里温于2024年初暂停参与该联盟的活动。上个月，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在议会表示，该国不寻求在未来五年内参与集安组织活动。他表示，亚美尼亚可能被该组织开除，将使埃里温免于自行退出的两难困境。

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