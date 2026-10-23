Организация Договора о коллективной безопасности может рассмотреть вопрос выхода Армении из альянса на саммите 10–11 ноября в Москве, столице России — государства-агрессора. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадиков, сообщает Anadolu Agency.

Вопрос могут вынести на саммит

В интервью российскому государственному агентству ТАСС Масадиков сказал, что выход Еревана из ОДКБ может состояться, если этот вопрос вынесут на рассмотрение саммита. По его словам, предложения для рассмотрения обычно подает страна, председательствующая в организации, или другое государство-член.

Генсек ОДКБ также сослался на статью 25 устава организации. Она предусматривает, что страна-член теряет право голоса, если не уплачивает членские взносы и не заполняет квотные должности.

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Армения приостановила участие

Масадиков отметил, что Армения не участвует в заседаниях ОДКБ, однако ее представитель продолжает посещать еженедельные встречи Постоянного совета. По словам генсека, представитель знакомится с обсуждениями и возможными решениями организации.

ОДКБ была создана в 2002 году; в нее входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Ереван приостановил участие в деятельности альянса в начале 2024 года. В прошлом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что страна не стремится участвовать в деятельности ОДКБ в течение следующих пяти лет. По его словам, возможное исключение Армении из организации избавило бы Ереван от дилеммы самостоятельного выхода.

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