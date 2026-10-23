塞浦路斯呼吁欧盟在年底前就下一份多年期财政框架达成政治协议，即欧盟2028年至2034年的长期预算。塞浦路斯总统新闻办公室主任维克托·帕帕多普洛斯向《塞浦路斯邮报》表示，由于法国总统选举定于明年4月举行，该协议必须在11月或12月达成。

据他称，法国总统埃马纽埃尔·马克龙已告知其他欧盟国家领导人，巴黎无法在12月之后同意预算协议。他将此解释为选举前该问题在政治上的敏感性。

11月举行特别峰会

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔认为，可以在11月26日至27日举行的欧洲理事会特别会议上就基本协议达成一致。他表示，正努力在11月会议期间达成协议，或至少找到共同立场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谈判可能会因定于11月29日举行的西班牙提前议会选举，以及最迟须在11月举行的波兰选举而变得复杂。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯此前指出，所有人原本都预计在年底前完成政治协议，但西班牙选举可能使这一目标更难实现。

预算可能缩减

赫里斯托祖利季斯表示，新的多年期财政框架可能比欧盟委员会的最初提案低逾10%。欧盟委员会去年7月曾提议一项总额为1.76万亿欧元的预算。塞浦路斯政府今年6月提出1.73万亿欧元，爱尔兰政府则提出1.62万亿欧元，较欧盟委员会的最初提案低8%。

在就上一份多年期财政框架进行协调时，欧盟领导人于2020年7月达成协议，成员国和欧洲议会于同年12月最终批准。

关注我们在