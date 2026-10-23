Cypr wezwał Unię Europejską do osiągnięcia do końca roku politycznego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych — długoterminowego budżetu UE na lata 2028–2034. Dyrektor biura prasowego prezydenta Cypru Wiktor Papadopulos powiedział Cyprus Mail, że porozumienie należy zawrzeć w listopadzie lub grudniu ze względu na wybory prezydenckie we Francji zaplanowane na kwiecień przyszłego roku.

Jak przekazał, prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował innych przywódców państw UE, że Paryż nie będzie mógł zgodzić się na porozumienie budżetowe po grudniu. Wyjaśnił to polityczną wrażliwością tej kwestii przed wyborami.

Nadzwyczajny szczyt w listopadzie

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa uważa, że podstawowe porozumienie można uzgodnić na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej 26–27 listopada. Oświadczył, że pracuje nad osiągnięciem porozumienia podczas listopadowego spotkania lub przynajmniej nad znalezieniem wspólnego stanowiska.

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Rozmowy mogą skomplikować przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii, wyznaczone na 29 listopada, a także wybory w Polsce, które muszą odbyć się nie później niż w listopadzie. Prezydent Cypru Nikos Christodoulides wcześniej zaznaczył, że wszyscy liczyli na sfinalizowanie politycznego porozumienia do końca roku, ale wybory w Hiszpanii mogą to utrudnić.

Budżet może zostać zmniejszony

Według Christodoulidesa nowe wieloletnie ramy finansowe mogą być o ponad 10% mniejsze od pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. W lipcu ubiegłego roku Komisja zaproponowała budżet o wartości 1,76 bln euro. Rząd Cypru zaproponował w czerwcu 1,73 bln euro, a rząd Irlandii — 1,62 bln euro, czyli o 8% mniej niż wynosiła pierwotna propozycja Komisji Europejskiej.

Podczas uzgadniania poprzednich wieloletnich ram finansowych przywódcy UE osiągnęli porozumienie w lipcu 2020 roku, a ostateczne zatwierdzenie przez państwa członkowskie i Parlament Europejski nastąpiło w grudniu tego samego roku.

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