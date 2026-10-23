Кипр призвал Европейский союз до конца года достичь политического соглашения по следующей многолетней финансовой программе — долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Директор пресс-службы президента Кипра Виктор Пападопулос заявил Cyprus Mail, что соглашение необходимо заключить в ноябре или декабре из-за президентских выборов во Франции, запланированных на апрель следующего года.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил другим лидерам стран ЕС, что Париж не сможет согласиться на бюджетную договоренность после декабря. Он объяснил это политической чувствительностью вопроса в преддверии выборов.

Внеочередной саммит в ноябре

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что базовое соглашение можно согласовать на внеочередном заседании Европейского совета 26–27 ноября. Он заявил, что работает над достижением договоренности во время ноябрьской встречи или хотя бы над поиском общей позиции.

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Переговоры могут осложнить досрочные парламентские выборы в Испании, назначенные на 29 ноября, а также выборы в Польше, которые должны состояться не позднее ноября. Президент Кипра Никос Христодулидис ранее отмечал, что все рассчитывали завершить политическое соглашение до конца года, однако выборы в Испании могут сделать это более сложным.

Бюджет может сократиться

По словам Христодулидиса, новая многолетняя финансовая программа может быть более чем на 10% меньше первоначального предложения Европейской комиссии. В июле прошлого года Комиссия предлагала бюджет объемом 1,76 трлн евро. Правительство Кипра в июне предложило 1,73 трлн евро, а правительство Ирландии — 1,62 трлн евро, что на 8% меньше первоначального предложения Еврокомиссии.

Во время согласования предыдущей многолетней финансовой программы лидеры ЕС достигли соглашения в июле 2020 года, а окончательное одобрение государствами-членами и Европарламентом состоялось в декабре того же года.

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