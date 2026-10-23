Избранный Сеймом судья Конституционного трибунала Польши Мацей Берек заявил, что в учреждении накопилось как минимум несколько десятков нерассмотренных дел, а сам трибунал «практически не работает». Об этом он сказал в эфире радио, сообщает RMF24.

Дела без решений годами

В качестве примера Берек привел дело, поступившее в Конституционный трибунал в феврале 2016 года и касающееся одного из положений Налогового кодекса. Оно было подано в форме правового вопроса, а суд после такого обращения должен приостановить рассмотрение соответствующего дела. По словам Берека, после регистрации и первоначальной проверки в этом производстве ничего не произошло.

Он также упомянул конституционные жалобы, зарегистрированные в феврале 2017 года и августе 2019 года, которые до сих пор не дождались решений. Точное число таких производств Берек не назвал. Он объяснил, что пока не имеет доступа к внутренним реестрам трибунала, а информацию о приведенных делах получил от других судей.

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Спор о присяге

Берек также прокомментировал ситуацию со принесением присяги. Он обратил внимание, что четверо судей, избранных в марте, до сих пор не получили от президента Польши Кароля Навроцкого приглашения принести присягу. Сам Берек принес присягу в Сейме, не дожидаясь приглашения из президентской канцелярии.

Он заявил, что проверка соответствия формальным требованиям должна происходить на этапе процедуры в Сейме. Берек добавил, что пока не получал из Канцелярии президента запрос относительно проверки его стажа работы в качестве юридического советника. В случае получения такого письма он попросил бы указать правовое основание этих действий.

Отдельно Берек прокомментировал письмо председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского главному коменданту полиции Мареку Бороню. В письме содержались вопросы об установлении личности судей и сотрудников трибунала. Берек отметил, что не знает, проводятся ли такие проверки, однако назвал более тревожными сообщения о попытках протестующих выяснить, кто входит в здание трибунала.

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