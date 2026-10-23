В США двум бывшим высокопоставленным сотрудникам Федерального бюро расследований предъявили обвинения в предполагаемой даче ложных показаний Конгрессу относительно их роли в расследованиях, касающихся Хантера Байдена. Как сообщает CNBC, 46-летняя Никки Флорис и 56-летний Брэдли Бенавидес сдались по ордерам на арест в пятницу утром.

Заявления Минюста и ФБР

Прокурор США в округе Колумбия Джанин Пирро заявила, что Флорис и Бенавидес якобы дали ложные показания Конгрессу о своей роли в расследованиях ФБР в отношении Хантера Байдена. По ее словам, один из бывших чиновников утверждал, что узнал об этом только из Википедии, хотя доказательства, по версии Пирро, свидетельствуют об их причастности к формированию публичного нарратива о ноутбуке Хантера Байдена накануне выборов.

Директор ФБР Каш Пател заявил, что обвинения связаны с текущим расследованием в отношении расформированной Рабочей группы ФБР по противодействию иностранному влиянию. По его словам, оба чиновника работали в этой группе и свидетельствовали, что она не была вовлечена в расследования в отношении Хантера Байдена. Пател отметил, что документы, тогдашняя переписка и показания других лиц противоречат этим свидетельствам.

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Позиция защиты

Адвокаты Никки Флорис назвали предъявленные обвинения необоснованными и обвинили администрацию президента Дональда Трампа в политическом расчете. По их мнению, обвинения были предъявлены спустя годы после описываемых событий, накануне промежуточных выборов 3 ноября, чтобы продвигать ложный политический нарратив.

Защита заявила, что Флорис почти 20 лет работала сотрудницей разведки ФБР, и сообщила о намерении отстаивать ее позицию в суде.

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