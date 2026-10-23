美国两名前联邦调查局高级官员因涉嫌就其在亨特·拜登相关调查中的角色向国会提供虚假证词而被起诉。据CNBC报道，46岁的妮基·弗洛里斯和56岁的布拉德利·贝纳维德斯于周五上午根据逮捕令自首。

司法部和联邦调查局的声明

哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗表示，弗洛里斯和贝纳维德斯涉嫌就他们在联邦调查局涉及亨特·拜登的调查中的角色向国会作伪证。她说，其中一名前官员声称仅从维基百科得知此事，但皮罗认为，证据表明他们参与了在选举前塑造有关亨特·拜登笔记本电脑的公众叙事。

联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，这些指控与针对已解散的联邦调查局外国影响力特别工作组的持续调查有关。据他称，两名官员都曾在该工作组任职，并作证称该工作组没有参与有关亨特·拜登的调查。帕特尔指出，文件、当时的通信以及其他人的证词均与这些证词相矛盾。

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辩方立场

妮基·弗洛里斯的律师称这些指控毫无根据，并指责唐纳德·特朗普总统的政府出于政治盘算。他们认为，这些指控是在所述事件多年后、11月3日中期选举前提出的，目的是推动虚假的政治叙事。

辩方表示，弗洛里斯担任联邦调查局情报官近20年，并表示将计划在法庭上维护她的立场。

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