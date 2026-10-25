塞尔维亚举行提前议会选举 — 半岛电视台

10月25日，塞尔维亚举行提前议会选举，前总统亚历山大·武契奇所属的塞尔维亚前进党与学生运动Student List展开竞争。选举于9月宣布举行，背景是学生针对涉嫌腐败和日益加剧的威权主义倾向进行了近两年的抗议。

据半岛电视台报道，抗议始于2024年诺维萨德火车站雨棚坍塌事件。当时有16人死亡。活动人士和人权组织将这场悲剧与当局腐败联系起来，并表示抗议运动开始后镇压有所加强。

选票争夺激烈

民调预测竞争将十分激烈。根据周四公布的益普索数据，塞尔维亚前进党获得47%受访者支持，而Student List获得40%支持。与此同时，其他民调则显示学生运动占优。

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周四，约15万名学生运动支持者在贝尔格莱德市中心集会。Student List名单中有250名大多不为人知的候选人，其中包括大学教师、演员和农民。该名单由心脏病专家伊利亚·斯尔达诺维奇领衔。

候选人的纲领

在竞选期间，武契奇承诺提高养老金和公共部门工作人员的工资，投资公共医疗，并向年轻夫妇提供补贴。他还保留了塞尔维亚加入欧盟的可能性。

Student List着重于打击腐败和改善教育，但该运动几乎没有详细说明其国际优先事项。武契奇及其政党否认有关镇压、腐败和监视反对者的指控。这名前总统还称，学生由来自克罗地亚和黑山的外国代理人资助，但该运动参与者否认这一说法。

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