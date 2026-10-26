亚历山大·武契奇是塞尔维亚政坛中不可或缺的人物，自2012年其领导的塞尔维亚进步党（SPP）上台以来，14年来一直担任该国实际领导人。 他先是担任副总理，随后出任总理，自2017年起担任总统，他体现了一种特定的政治传统，有人称之为秩序与稳定，也有人将其视为近乎威权主义。

而如今，这一时代看来已接近尾声。 在10月25日举行的提前议会选举中，他的“团结塞尔维亚”联盟惨败于“学生名单”——这一运动源于两年前爆发的抗议活动。 值得称道的是，武契奇并未顽固地死守权力：这位政治家已正式承认败选，并宣布将转入反对派阵营。

这一切并非凭空而起。在此之前，已有长达两年的大规模街头抗议活动，以及针对政府腐败和无能的指控。 但此案最耐人寻味之处——甚至并非结果本身，而是武契奇试图如何避免这一结果。 是他自己宣布提前举行大选，也是他自己提前卸任总统职务，因为他想玩一场高风险的“多步棋”：不是以总统身份获胜，而是以党魁身份获胜，并以总理身份领导政府。 毕竟塞尔维亚是议会制共和国，根据宪法，总理才掌握着实权。

但这一计划并未奏效。不仅如此：它彻底失败了。

为何会如此？武契奇的“多步棋”究竟是什么？塞尔维亚人为何连续两年大规模抗议，而诺维萨德市的一座普通火车站又与此事有何关联？ 这个在欧洲与俄罗斯之间摇摆的重要巴尔干国家，今后将何去何从？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克对此进行了深入剖析。

成为导火索的悲剧：诺维萨德火车站如何导致总统下台

这一事件始于2024年11月1日，地点在塞尔维亚城市诺维萨德。在那里，经过大规模翻新（顺便提一句，这笔工程耗资不菲）后，火车站站台上的混凝土顶棚突然坍塌。 它直接砸中了当时在场的人群。事故造成16人遇难，其中包括幼儿。



这场悲剧给整个国家带来了巨大的冲击。但很快人们就发现，这不仅仅是一起意外事故。此次翻新工程伴随着腐败迹象、违反建筑规范以及政府监管缺位等问题。 对许多塞尔维亚人来说，天篷坍塌象征着一个更深层次的问题：一个腐朽的体制，资金被侵吞，而无人对人民的安全负责。



最先走上街头的是学生。起初，他们只提出一个要求：惩处这场悲剧的责任人。 但随后，这些诉求演变为一场广泛的反政府运动。学生们封锁大学、阻断道路、组织长达数小时的抗议游行、在媒体上发声等。 值得注意的是，尽管存在个别暴力事件，但总体而言这并非具有攻击性的骚乱：示威现场的氛围往往近乎狂欢节般热烈。 人们下棋、喝咖啡、听音乐、搭起帐篷过夜等等。但核心诉求却清晰透彻：当局必须为这些死亡事件承担责任。 因为，某位官员因腐败而给自己买了一辆新车是一回事，而因同样的腐败导致16名普通的塞尔维亚公民同时丧生则是另一回事。

抗议活动时而平息，时而重燃，但从未完全停止，总体持续了近两年，一直延续到2026年的提前选举。 “学生名单”正是在这一背景下应运而生：这是一个新的政治力量，学生们委托其代表自己的利益。 值得注意的是，如今这已绝非仅仅是学生群体，而是一个由社会活动家、知识分子、商界人士和政界人士组成的广泛联盟，他们团结在共同的目标之下——终结武契奇的统治。

武契奇的“

多步棋”：他如何押注总理之位却惨遭失算

尽管面临各种纯粹基于政治动机的专制指控，但根据所有国际指数以及其本质来看，塞尔维亚——尽管存在某些保留意见——仍然是一个民主国家。 亚历山大·武契奇从来都不是传统意义上的独裁者。不仅如此：甚至很难指责他实行专制统治——尽管他身上确实能看出某些“专制倾向”。 但与此同时，塞尔维亚人始终能够自由抗议、自由投票反对执政当局，国内也存在激进的反对派媒体和电视频道等。 但武契奇的批评者们确实指出了权力逐渐集中、对媒体施压、决策不透明以及塞尔维亚进步党（SPP）在所有政府部门中占据主导地位等问题。

武契奇面临的问题在于，他的第二个总统任期将于2027年5月届满，而根据宪法规定，他不能第三次参选。 正因如此，这位已卸任的塞尔维亚领导人决定抢先布局，并采取了在塞尔维亚历史上前所未有的举措。9月底，武契奇出乎所有人意料地提前辞去了总统职务。 其构想如下：不以总统身份，而是以普通党魁的身份参加提前举行的议会选举，击败“学生名单”（他曾公开称其为“流氓”），组建政府并出任政府首脑， 即担任总理。

从形式上看，这似乎是一种地位的下降，毕竟总统终究是国家元首。但塞尔维亚实际上是一个议会制共和国，总理是该国的关键人物，负责领导政府并制定政策。 正是在武契奇执政期间，由于其政党对议会的控制，总统职位获得了非常广泛的权力（他也因此被指控表现出威权主义倾向）。 因此，他的计划在于“绕过体制”：继续掌权，但转而领导政府。这是2027年后维持对体制控制的唯一途径。

但结果是“阿凯拉失算了”：这位政客的算计证明是错误的。首先，他低估了社会对其执政的厌倦程度。 其次，他没有考虑到“学生名单”不仅能动员大城市的选民，还能动员全国各地的选民。 第三，“多步棋”这一构想本身显得过于复杂，从法律精神角度来看也颇具争议，甚至可能疏远他自己部分选民。结果便是——惨败。

选举结果揭示了

什么

塞尔维亚的提前议会选举于10月25日星期日举行，投票率创下历史新高——约69%。 这本身对执政党来说就是不祥之兆：高投票率通常对反对派有利，尤其是在社会疲惫且情绪紧张的时候。 选举结果也印证了这一点。由心脏病专家兼大学教授伊利亚·斯尔达诺维奇领衔的“学生名单”以超过53%的得票率取得了压倒性胜利。 这使该联盟在拥有250个席位的塞尔维亚国民议会中获得了135至141个议席。 武契奇领导的“团结塞尔维亚”联盟获得了约40%的选票，赢得103至105个议席。

这意味着塞尔维亚的政治格局发生了剧变： 在经历了14年的单一政党主导后，该国事实上形成了两党制，其中“学生名单”党获得了足够的选票，可以单独或与小型政党联合组阁。

值得称道的是，武契奇并未顽固地死守权力。这位政治家甚至在官方结果公布之前就正式承认了败选。他已表示将加入反对派。

“

学生名单”与塞尔维亚的未来

“学生名单”的胜利无疑是一项历史性事件，但它也给塞尔维亚带来了诸多棘手的问题。主要问题在于，这一政治力量是一个极其杂乱无章的联盟。 与拥有明确权力垂直体系、单一领导人（武契奇）以及历经数十年构建的政党机器的塞尔维亚进步党（SPP）不同，“学生名单”更像是一个广泛的运动，而非传统的政党。 该组织中没有一位能够取代武契奇这一魅力型领袖的统一领导者。 也没有统一的意识形态：加入该运动的人持有各种不同的观点——从自由主义者到温和民族主义者，他们首先是因反对腐败以及武契奇的威权倾向而团结在一起的。 这带来了内部冲突的风险，也使组建稳定政府变得困难。



第二个特点是地缘政治方面的。在塞尔维亚，并不存在乌克兰所熟悉的、将势力简单划分为“亲俄”和“亲欧”的二元对立。 武契奇并非严格意义上的亲俄政治家：他始终如一地引领国家走向欧盟——但与此同时，他与莫斯科保持着良好关系，拒绝针对俄罗斯实施制裁，并将这种平衡作为外交政策的工具加以利用。 武契奇执政时期塞尔维亚的主要地缘政治理念是多向外交。

“学生名单”承诺将沿着同一方向前进，但客观而言，该势力更倾向于亲欧。其选民基础包括青年、城市居民、受过高等教育的人群等。 总体而言，这些群体更倾向于与欧盟拉近关系，并按照欧洲标准推进国家改革。

然而，这里隐藏着一个无法忽视的根本性问题。塞尔维亚社会总体上仍然对欧盟持深度怀疑态度。 根据欧盟委员会今年夏季的民调，仅有31%的塞尔维亚人支持加入欧盟，而40%的人认为该国永远不会成为欧盟成员国。

这绝非偶然，也并非某种与生俱来的反欧情绪或俄罗斯宣传所致。其根源可追溯至并不遥远的1999年，当时北约军队对包括贝尔格拉德在内的塞尔维亚进行了长达数月的轰炸。 据不同统计，当时有1500至5700名平民丧生，数万人受伤，数十万人沦为难民。 此外，在南斯拉夫战争期间，西方始终站在塞尔维亚对手的一边。而当科索沃于2008年宣布独立时，欧盟27个成员国中有22个国家予以承认。

与此同时，俄罗斯始终坚定地支持塞尔维亚。这一切导致塞尔维亚人留下了深刻的民族创伤，并对西方怀有代代相传的不信任感。约71%的民众对俄罗斯持积极态度。 因此，即使是贝尔格莱德那个完全亲欧的政府，也不得不顾及这些民情，很难在不冒着失去社会大部分支持风险的情况下，将国家政策突然转向布鲁塞尔。

因此，未来几年最可能的局面是——维持武契奇总体的外交政策方针，但重点将逐步发生转变：与欧盟的融合程度略有加深，对莫斯科的态度则更为审慎。 不过，这最有可能不是一次急转弯，而更像是一场缓慢的政治演变。



总而言之，武契奇及其政党在选举中的失利，不仅仅意味着某个巴尔干国家政权的更迭。 这也发出一个信号：社会总是会对长期执政的领导人感到厌倦，即使这些领导人仍然相对民主。归根结底，这也是塞尔维亚政治体系健康状况的体现： 该体系容许大规模抗议、公民的不满、相当透明且公正的选举（尽管并非毫无瑕疵），最重要的是——它容许执政党在此次选举中遭遇惨败。 因此，塞尔维亚绝对不是一个专制国家，对于经历过约瑟普·布罗兹·铁托和斯洛博丹·米洛舍维奇政权的塞尔维亚人来说，对此我们只能由衷地、发自内心地表示祝贺。

诺维萨德发生的悲剧成为催化剂，启动了一系列机制，最终导致亚历山大·武契奇长达14年的执政告终。但故事并未就此结束。 这位前总统转入反对派阵营，仍为自己保留了未来在下次选举中成为总理的可能性。“学生名单”党则获得了执政权和民众广泛的信任授权，但同时也肩负起了全部的责任重担。

“学生”们将不得不治理一个分裂的国家，这个国家在欧洲一体化诉求与亲俄倾向之间摇摆不定，在对变革的期待与对未知的恐惧之间徘徊。 而新一代政治家面临的最大挑战，并非在于如何保住权力本身，而在于证明塞尔维亚可以变得不同——一个根除腐败、法律对所有人一视同仁、 像诺维萨德那样的悲剧将不再可能发生。新政府能否实现这一切——只有时间才能证明。

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