Политические советники президента Дональда Трампа Джеймс Блэр и Крис ЛаСивита заявили, что передали полную сумму гонорара за консультационную работу для пророссийской политической партии в Боснии в президентскую библиотеку Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Заявления советников

Блэр подтвердил пожертвование в публикации в соцсети X, сославшись на материал New York Post, который первым сообщил об этом. Он заявил, что благодарен Трампу за предоставленные возможности, и назвал вклад в сохранение его наследия честью.

ЛаСивита поделился публикацией Блэра и написал, что сохранение наследия и истории Трампа является честью и очевидным решением.

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Предупреждение Трампа

В начале октября Трамп заявил, что прекратит сотрудничество с Блэром и ЛаСивитой, если их работа на Балканах будет создавать конфликт с деятельностью Белого дома. Президент подчеркнул, что они являются внешними консультантами, у которых могут быть другие клиенты.

Трамп также отметил, что не знает, с кем еще сотрудничают его советники, но пообещал выяснить это и немедленно прекратить сотрудничество в случае конфликта. Ожидается, что президентская библиотека и музей Трампа будут расположены в Майами, штат Флорида.

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