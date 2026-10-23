Doradcy polityczni prezydenta Donalda Trumpa, James Blair i Chris LaCivita, oświadczyli, że przekazali pełną kwotę honorarium za pracę konsultingową dla prorosyjskiej partii politycznej w Bośni do biblioteki prezydenckiej Trumpa. Informuje o tym The Hill.

Oświadczenia doradców

Blair potwierdził darowiznę we wpisie w serwisie społecznościowym X, powołując się na publikację New York Post, która jako pierwsza o niej poinformowała. Oświadczył, że jest wdzięczny Trumpowi za zapewnione możliwości, a wkład w zachowanie jego dziedzictwa nazwał zaszczytem.

LaCivita udostępnił wpis Blaira i napisał, że zachowanie dziedzictwa i historii Trumpa jest zaszczytem oraz oczywistą decyzją.

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Ostrzeżenie Trumpa

Na początku października Trump oświadczył, że zakończy współpracę z Blairem i LaCivitą, jeśli ich praca na Bałkanach będzie powodować konflikt z działalnością Białego Domu. Prezydent podkreślił, że są oni zewnętrznymi konsultantami, którzy mogą mieć innych klientów.

Trump zaznaczył również, że nie wie, z kim jeszcze współpracują jego doradcy, ale obiecał to ustalić i natychmiast zakończyć współpracę w razie konfliktu. Oczekuje się, że biblioteka prezydencka i muzeum Trumpa będą mieścić się w Miami na Florydzie.

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