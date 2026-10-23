У российской компании «Метро» изъяли миллиард рублей на нужды армии

Российская сеть супермаркетов Metro, активы которой в сентябре были переданы под временное управление, объявила о пожертвовании в размере одного миллиарда рублей в поддержку российской армии. По данным РБК, деньги будут направлены на закупку специальной техники, средств связи, разведки и оборудования для борьбы с беспилотниками. Решение было принято примерно через месяц после того, как указ Владимира Путина передал управление российским бизнесом Metro другой компании.

Немецкая сеть супермаркетов Metro, работающая в России, утратила контроль над своими активами и средствами на банковских счетах. После передачи бизнеса под временное управление компания объявила о добровольном пожертвовании в размере одного миллиарда рублей в фонд «Народный фронт. Всё для победы!». По информации издания, деньги будут использованы для нужд российских военных, воюющих против Украины. В частности, на них планируется приобрести специальную технику, системы связи, средства разведки и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай заявил, что компания считает важным участие в государственных инициативах. «Как часть экономической системы России, мы считаем важным участие в стратегических инициативах государства», — сказал он. Именно Толай является единственным учредителем компании АО «УК Торг Рус», которой передали управление российским бизнесом Metro. По данным РБК, эта сеть работает в 51 регионе России и ежегодно получает около 2,3 млрд евро выручки.

Как российский бизнес Metro перешел под новое управление

В сентябре 2026 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы Metro были переданы под временное управление АО «УК Торг Рус». Уставный капитал этой компании составляет всего 10 тысяч рублей. Примерно через месяц после вступления указа в силу новый управляющий объявил о миллиардном пожертвовании на военные нужды. Таким образом, средства, связанные с бизнесом немецкой сети в России, направляются на поддержку армии, участвующей в войне против Украины.

В то же время важно различать передачу активов под временное управление и окончательную конфискацию. Такой механизм означает, что управление бизнесом переходит к назначенной структуре, а иностранный владелец теряет возможность самостоятельно распоряжаться активами. Дальнейшая судьба собственности зависит от решений российских властей.

Под управление России передали и другие иностранные компании

Metro — не единственный иностранный бизнес, активы которого российские власти передали под временное управление. В сентябре аналогичные решения коснулись также активов швейцарской Nestlé, французской торговой сети Auchan и «Лемана Про» — бывшего российского бизнеса французской Leroy Merlin. Основанием для таких решений стал указ Путина № 302, подписанный в 2023 году. Документ предусматривает возможность передачи под временное управление имущества, связанного с компаниями из стран, которые российские власти считают «недружественными».

Указ объясняет такие меры как ответ на действия США и других государств, которые Москва называет недружественными и противоречащими международному праву. Эти формулировки отражают позицию российских властей, изложенную в документе. Ранее по этому же механизму под временное управление были переданы активы пивоваренных компаний. Среди них — предприятия бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes.

От Ariston до Danone и Carlsberg

В 2024 году российские власти изъяли и передали под контроль «Газпрома» заводы бытовой техники Ariston и Bosch. До начала полномасштабной войны на этих предприятиях производили, в частности, холодильники и стиральные машины. По данным источника, годовой объем продаж продукции достигал около 50 млрд рублей. Еще раньше, в июле 2023 года, под временное управление был передан российский бизнес Danone — одного из крупнейших производителей молочной продукции в стране. Впоследствии этот бизнес перешел к лицам, которых связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Стоимость активов оценивалась примерно в один миллиард евро.

В том же году российские власти взяли под контроль активы датской пивоваренной компании Carlsberg. А в 2022 году аналогичные решения были приняты в отношении финской Fortum и немецкой Uniper — крупных западных инвесторов в российскую энергетику. Эти случаи показывают, как после начала полномасштабной войны иностранные компании теряли возможность самостоятельно управлять своим бизнесом в России. В некоторых случаях активы переходили к структурам, связанным с российским государством или местными владельцами.

Как Кремль объясняет такие решения

В Кремле ранее заявляли, что компании, переданные под временное управление, принадлежат странам, которые Россия считает «недружественными». Представители российских властей связывали такие решения с участием этих государств в поддержке Украины и с ударами по российским объектам, в частности по экономической инфраструктуре. Такие объяснения отражают официальную позицию Москвы. В то же время передача активов под контроль назначенных российскими властями структур ограничивает права иностранных владельцев и ставит под вопрос возможность возвращения ими контроля над бизнесом.

В случае с Metro ситуация приобрела еще одно измерение: после смены руководства компания объявила о пожертвовании на военные нужды России. По данным РБК, один миллиард рублей планируется потратить на технику, связь, разведку и противодействие беспилотникам. То есть средства направляются на обеспечение российской армии, которая продолжает войну против Украины. Об этом 23 октября сообщило российское издание РБК.

В Ровно в результате российской атаки 21 октября был поврежден торговый центр METRO. Магазин временно закрыли, а сотрудники компании оценивают нанесённый ущерб и определяют, как возобновить его работу. По предварительной информации компании, среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.

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